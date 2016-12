Edição 2993

185 benefícios do Bolsa Família são cancelados

PENTE FINO em castroDos 469 mil benefícios do programa Bolsa Família cancelados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), em todo país, 185 são de famílias castrenses. O cancelamento ocorreu após a pasta ter encontrado irregularidades em 1,1 milhão de benefícios, durante revisão e cruzamento de dados, realizados neste mês de novembro. Além dos cancelamentos, também foi determinada suspensão do pagamento a 654 mil cidadãos, 186 de Castro. Em ambos os casos, o principal motivo foi a constatação de que a renda das famílias é superior à exigida para a participação no programa – renda per capita mensal de até R$ 85, casos de extrema pobreza, ou renda per capita mensal de até R$ 170, famílias consideradas pobres.Página 5Quando se fala em beleza feminina, pensa-se logo no conjunto da obra. Nesse contexto, os acessórios como bolsas, joias e bijuterias em geral, cintos e sapatos, dizem muito sobre a pessoa que está usando. “Por exemplo, não é regra, mas geralmente as que optam pelas estampas de oncinha são as de personalidade mais forte, já a maior diversidade de cores é opção de pessoas mais alegres e comunicativas, e as mais tímidas ficam com as cores neutras e com o pretinho básico”.página 9nos campos geraisO Governo do Estado lançou nesta quinta-feira (10), na região dos Campos Gerais, o projeto Renda Agricultor Familiar, uma nova ação do programa Família Paranaense, que até 2019 alcançará 5.600 famílias que moram em áreas rurais em todo o Paraná. A solenidade aconteceu em Imbaú, e reuniu mais de 200 pessoas, além de Ivaí, Ortigueira, Reserva, São João do Triunfo, Tibagi e Ventania. página 6no domingoPensando na partida contra o Sada Cruzeiro, no domingo (13), às 17 horas, em casa, o MV Semer/Compagás/Caramuru Castro vem treinando forte durante toda a semana. Nesta quarta-feira, os atletas foram divididos em dois grupos, passando pela quadra do Ginásio Douglas Pereira já desde às 8h20 e academia para condicionamento e fortalecimento físico até às 11 horas. Os levantadores trabalham em dois horários.Página 7NA REGIÃOEm praticamente todas as cidades de abrangência do Página Um já foi marcada a data de diplomação do prefeito, vice-prefeito, vereadores e respectivos suplementes, eleitos para a próxima gestão. página 3