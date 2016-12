Edição 2994

O perigo da 'black friday'

Caramuru Vôlei se supera diante do tetracampeão

Mulher morta a pedradas

Acidente mata três

FRAUDES PODEM OCORRERNo próximo dia 25 acontece, em todo Brasil, mais uma edição da ‘Black Friday’ – um dia inteiro de promoções, em todos os segmentos do comércio. A ação, bastante tradicional nos Estados Unidos, há poucos anos ganhou espaço no Brasil, assim como em diversos outros países, e vem se tornando cada vez mais popular, justamente por representar oportunidade de compras, inclusive dos presentes de Natal, antecipados, a preços reduzidos.Porém, não é só a chance de negócios que cresce, por meio da divulgação de promoções e de boas condições. Também aumentam as oportunidades do consumidor cair em fraudes, deixando-se enganar por ofertas muitas vezes ilusórias. Quem fala sobre o assunto e dá dicas para que os cidadãos não sejam prejudicados por uma Black Friday enganosa, é o coordenador do Procon de Castro, Mario Francisco Miranda.Página 5Em uma partida bem disputada, onde em várias oportunidades se igualou no placar e, no terceiro set, passou à frente três vezes (7x6, 8x6 e 10x9), o MV Selmer/Compagás/Caramuru Castro perdeu, no domingo (13), por 3 sets a zero para o Sada Cruzeiro (MG), dono de quatro títulos de Superliga (2011/12, 2013/14, 2014/15 e 2015/16), time dos campeões olímpicos Evandro e Willian e franco favorito ao posto de campeão na edição 2016/2017.página 4Mulher foi encontrada morta em um terreno baldio, na rua Bolívia, em Ponta Grossa. Segundo relatos, ela teria sido apedrejada, golpeada, principalmente na região da cabeça. Mais tarde, com a chegada de um parente, a mulher foi identificada como sendo Maria Rosilda Rodrigues, de 39 anos. A vítima estava sem roupas e há suspeita de que teria sofrido abuso sexual.página 7Grave acidente no sábado (12), matou três pessoas da mesma família. A tragédia foi registrada na PR-092, em Arapoti. Uma carreta Scania com placas de Santa Rosa do Sul (SC), seguia em direção a Jaguariaíva e bateu de frente com um veículo Hyundai HB20, com placas de Belo Horizonte (MG), que vinha sentido a cidade de Arapoti.página 7