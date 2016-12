Edição 2995

'Natal Sonho Dourado'

SONHOS DE NATAL TEM NOVA CONFIGURAÇÃONeste ano a tradicional campanha do comércio castrense, ‘Sonhos de Natal’, terá outra configuração. De acordo com Alessandro Marques Figueira, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), o município aderiu a Campanha ‘Natal Sonho Dourado’, promovida pela Federação das Associações Comerciais do Paraná (Faciap), assim, as ações voltadas para o sorteio de brindes, realizadas dentro do projeto Sonhos de Natal, ocorrerão conforme as normas da campanha da Faciap. “Depois de fazermos algumas reuniões com representantes do comércio, os quais entenderam que inovação seria a palavra chave para driblarmos a retração do mercado, decidimos colocar a cidade de Castro no ‘rol’ das que participam da Campanha Natal Sonho Dourado”, destaca Alessandro.Página 5Será lançada oficialmente hoje (17) a 27ª Münchenfest. O evento, voltado para convidados e imprensa, acontece na Heineken, unidade Ponta Grossa.página 4NA PACATA TIBAGINo feriado de terça-feira (15), um crime bárbaro chocou a comunidade de Tibagi. Uma mulher foi encontrada morta com ferimentos na cabeça. Ao seu lado, estava um tijolo quebrado, com marcas de sangue.página 7na PRÓXIMA SEMANAComo vem acontecendo ao longo dos últimos anos, Castro mais uma vez se prepara para celebrar o Natal, com diversas atrações culturais. “A cada ano estamos trabalhando para consolidar Castro como cidade referência neste período natalino, promovendo atividades de lazer e cultura e fomentando o turismo”, explicou o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Ricardo Cardoso Filho.página 5dia 19Carambeí será sede do 27º Campeonato Estadual de Karatê no dia 19 de novembro, no Ginásio Batavão. Estarão participando cerca de 400 karatecas do Paraná, sendo 35 do projeto Karatê de Carambeí que disputarão vagas para o campeonato brasileiro 2017. O campeonato será durante todo dia, com acesso gratuito.página 4