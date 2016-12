Edição 2996

MST pode estar por trás

OUTDOOR NO CHÃOApenas um dia. Esse foi o período que o outdoor instalado pela ONG Vigilantes da Gestão, na Rodovia PR 340, permaneceu em pé. No conteúdo, a placa trazia a seguinte fase: ‘Invadir terras é crime! Invasores não podem ser assentados’. Segundo Sir Carvalho, presidente da ONG, através da placa pretendia-se informar à população e, em especial a ocupantes de áreas invadidas, como as da Fazenda Capão do Cipó, que, conforme prevê a lei ‘imóvel rural de domínio público ou particular, objeto de invasão, não pode ser usado para fins de Reforma Agrária nos dois anos seguintes a sua ocupação, ou pelo dobro desse prazo em caso de reincidência’, e ‘invasores de terras não podem ser beneficiados pela Reforma Agrária’. O assunto virou caso de polícia.página 5Com uma série de ações programadas especialmente para esta época do ano, Castro tem trabalhado para que a comemoração do Natal na cidade se torne referência na região. E, entre as atividades fundamentais para que este objetivo seja alcançado está a realização do espetáculo Fantástico Natal de Bento.página 4Para algumas a combinação ‘preto e branco’ é só básica, já para outras, essa dupla é clássica, coringa, elegante e muito amada. Preferências à parte, o que não da para negar é que desde que surgiu, na década de 30, o look nunca deixou de conquistar fãs, de todos as classes.página 9Mulher com drogas nas 'partes íntimas' é presaNa quarta-feira (16), mulher de 23 anos foi presa, em flagrante, por tráfico de drogas ao tentar entrar em uma das celas da cadeia pública de Castro, com 15 gramas de maconha escondida junto ao corpo. A jovem tencionava fazer a chamada 'visita íntima' para um dos presos da carceragem e aproveitaria para repassar a maconha que trazia escondido dentro de suas partes íntimas, acondicionada num preservativo feminino.Página 11O MV Selmer / Compagas / Caramuru Castro busca nesses sábado (19), em Minas Gerais, às 18 horas, contra o Juiz de Fora Vôlei, os seus primeiros pontos. O time está otimista pelo treinamento da semana e a volta do central Diego e o oposto Eric, além da estreia do ponteiro Cristiano Oliveira dos Santos, o Cris. Ainda na quinta, o grupo treinou em academia das 18 às 20 horas e, em quadra, das 20 às 22 horas.Página 7