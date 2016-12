Edição 2997

Caramuru Vôlei é surpreendido

AINDA NENHUM SET VENCIDOMV Selmer/Compagas/Caramuru Castro acabou surpreendido em Minas Gerais, no sábado (19), diante do Juiz de Fora Vôlei. Além da derrota por 3 sets a 0, o time esteve irreconhecível em quadra, errando muito e demonstrando extrema intranquilidade. “Uma tarde para esquecer, onde nada deu certo”, lamentava o treinador Fábio Sampaio depois da partida. O jogo teve parciais de 19x24, 15x25 e 18x25 e teve como destaque o ponteiro Cris, que acabou improvisado como oposto e marcou três pontos de saque, no terceiro set, quando os castrenses ensaiaram uma reação.Página 4COMBUSTÍVELO governador Beto Richa anunciou nesta segunda-feira (21), em São Paulo, que o Governo do Paraná enviará à Assembleia Legislativa projeto de lei de combate às fraudes metrológicas – quando o painel da bomba medidora indica uma quantidade de combustível maior que a injetada no veículo.página 3JAGUARIAÍVAA Prefeitura de Jaguariaíva está se preparando para o lançamento do 'VIII Natal para Todos', que a exemplo das sete edições anteriores, promete contagiar crianças, jovens e adultos com o espírito natalino. A abertura do evento será no dia 16, com a chegada do Papai Noel na Estação Cidadã Agente Durvalino de Azevedo e Cantata de Natal.página 6PRÓ-RURAL COM PRODUTORES DE MELO secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, assinou nesta segunda-feira (21) Termo de Fomento no valor de R$ 340 mil com a Apomel (Associação de Produtores de Mel de Ortigueira). Trata-se do primeiro projeto produtivo previsto pelo Pró-Rural.página 3para este natalFalta praticamente um mês para o Natal, data em que os comerciantes efetuam vendas muito superiores às realizadas em outros meses do ano. Mas, não são só os comerciantes que esperam por esta temporada, alguns trabalhadores, sobretudo os que estão desempregados, também aguardam, às vezes com ansiedade, por este período do ano, afinal, representa oportunidade de colocação no mercado de trabalho formal, ainda que por pouco tempo. Neste ano, porém, os comerciantes castrenses estão sinalizando que não farão contratação de mão de obra temporária para o período, ou que irão contratar um número reduzido de funcionários, comparando a época, a mesma do ano passado.página 5