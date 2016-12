Edição 2998

Programação de Natal terá início nesta sexta

MAIOR FESTA CRISTÃ EM CASTRONesta sexta-feira (25) acontece a abertura oficial da programação natalina em Castro, ocasião em que a praça Souza Naves – inteiramente decorada e iluminada - vai se transformar em palco para atrações culturais que prometem fazer a alegria de adultos e crianças. E, claro, o ponto alto da noite será a chegada do Papai Noel. “Assim, daremos início oficialmente às festividades natalinas em Castro, com programação variada. O objetivo é promover a cultura e ressaltar o real significado do Natal”, enfatiza o secretário Ricardo Cardoso Filho.página 5EM CASTROO 1º tenente Manoel Ferreira de Melo, ex-pracinha da FEB, que lutou na 2ª Guerra Mundial, em 1945, morreu neste sábado (19), aos 96 anos, vitimado por complicações do seu estado de saúde. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Pinheiro Seco, na região do Socavão, rodeado apenas de familiares e amigos próximos, mas sem honras militares.página 4ONCOLOGIA PEDIÁTRICAO deputado estadual Marcio Pauliki protocolou emenda coletiva ao orçamento do exercício de 2017 que autoriza o Governo do Estado a destinar R$ 5 milhões para a implantação de oncologia pediátrica na Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa. Pauliki salienta que começou a estudar o assunto em 2010. página 3EMENDAS BENEFICIAM SAÚDE PÚBLICACastro foi beneficiado com a destinação de R$ 1,35 milhão para a área da saúde. Os recursos são provenientes de emendas feitas pelo deputado federal Sandro Alex. A primeira delas, no valor de R$ 449 mil, assim como a segunda, no valor de R$ 498 mil, para aquisição de equipamentos e material permanente para atenção especializada em saúde, destinados para o Hospital Anna Fiorillo Menarim. A terceira, de R$ 408 mil, é para construir uma unidade de saúde da famíliapágina 3