Edição 2999

EXONERAÇÃO em cargos COMISSIONADOSVinte e sete funcionários comissionados foram exonerados da Prefeitura de Carambeí nos últimos trinta dias. De um universo de 50 cargos comissionados o corte significa uma redução de mais de 50 por cento. Destes, treze eram diretores de departamento, nove assessores de gabinete, três secretários e dois assessores especiais, além de outros quatro cargos de diretores que já estavam vagos.Página 3EM CARAMBEÍO aumento nos subsídios do prefeito e vice-prefeito de Carambeí aprovado pela Câmara Municipal ainda continua trazendo posturas contrárias das entidades de defesa do direito público. Na última quarta-feira, a promotora de Justiça, Laryssa Camargo Honorato Santos, da 3ª Promotoria de Justiça de Castro emitiu recomendação administrativa ao prefeito de Carambeí, Osmar Blum, para que vete o projeto de lei aprovado no último dia 22 de novembro.página 3PIONEIRISMO EM CASTROPágina 4O look que fez muito sucesso na década de 80, o jeans colorido volta agora a todo vapor. Entretanto, é preciso saber usar a peça sem cair no ridículo, conforme explica a estilista castrense Karla Bueno, proprietária da Maison Bella, que conversou, por telefone, com a reportagem do Página Um. página 9EM CASA e COM O APOIO DA TORCIDAO MV Selmer/Compagas/Caramuru Castro perdeu a quinta partida consecutiva na Super Liga de Vôlei. Agora, em busca dos primeiros pontos, o time recebe o Maringá nesse sábado (26). A partida marca o clássico paranaense da competição. A equipe não teve tempo para lamentar a derrota diante do São Bernardo, quarta-feira, e já iniciou a preparação para o clássico. “Esperamos contar com a força da torcida. Precisamos deles”, comentou o técnico Fábio Sampaio.página 6INSTALAÇÕES MODERNIZADASA construção e reforma da cozinha industrial inaugurada na sexta-feira (11), em parceira com o banco Itaú Social, se destaca como o maior projeto realizado pelo Asilo de Castro. As novas instalações já estão em funcionamento.página 5CONDENADO A 40 ANOS DE CADEIAO velho ditado ‘A Justiça tarda, mas não falha’ caiu muito bem na última ação realizada pela Polícia Civil de Castro. A Polícia não revelou o nome dos criminosos, apenas as iniciais.Página 11