Edição 3001

Castro vive clima de Natal

A Prefeitura de Tibagi recebeu na sexta-feira (25) sete novos ônibus escolares que irão integrar a frota e beneficiar mais de dois mil alunos.

Vôlei amarga nova derrota

Dois mil alevinos são soltos nas águas

Assaltante acaba morto após roubo

abertura oficial dos festejos aconteceu NO DOMINGONeste domingo (27) aconteceu a abertura oficial da programação natalina em Castro, na praça Souza Naves. “Organizamos tudo com muito carinho para agradar a adultos e crianças. As famílias tiveram momentos de muita diversão na abertura das festividades e este foi só o começo, pois ainda temos muitas atrações até o Natal”, explica o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Ricardo Cardoso Filho. A programação contou com o musical Prelúdio – Músicas Natalinas no Violino; seguido por show interativo da Galinha Pintadinha, do Mickey e Minnie e a peça infantil 'Quebra nozes'. E, no momento mais esperado da noite, a chegada do Papai Noel, descendo de rapel pelo prédio da Prefeitura, encantou as crianças, assim como a participação de personagens do 'Fantástico Natal de Bento'. A noite encerrou com show da banda Staggio Final. página 57 NOVOS ÔNIBUSpágina 4EM castroA boa performance do Campeonato Estadual, infelizmente, não está se repetindo na Superliga e o MV Selmer/ Compagas/ Caramuru Castro acabou perdendo novamente, dessa vez para o Copel Telecom Maringá Vôlei.Página 5lacustre IIO prefeito Reinaldo Cardoso e a diretora municipal de Meio Ambiente, Maria Inez Pedrosa Machado, realizaram nesta segunda-feira (28) o despejo de dois mil lambaris nos lagos do Parque Lacustre II. O trabalho foi acompanhado por profissionais da Diretoria de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.página 5CONFRONTO ARMADOA polícia militar registrou um assalto na área central de Ponta Grossa, na noite de domingo (27), o qual resultou na morte de uma pessoa e na prisão de outras duas. Além disso, um homem também foi baleado e precisou ser encaminhado ao hospital.página 9