Edição 3002

zero hora de meia-noiteA partir da zero hora desta quinta-feira (1º), motoristas que passarem pelas praças de pedágio das rodovias paranaenses pagarão até 13% a mais nas tarifas de pedágio. O reajuste anual relativo aos contratos vai variar de 4,04% a 5,19%, abaixo da inflação do período - de 7,87% - conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Nos trechos administrados pela Econorte (até 13%), Viapar (10%) e a Caminhos do Paraná (11%), porém, o aumento vai de 10% a 13%. Nas praças da Rodonorte e da Ecovia o reajuste é de 4,04%, e nas da empresa Ecocataratas, de 5,19%.Página 4Por meio de seus dirigentes, jogadores, comissão técnica e demais funcionários, o Operário Ferroviário divulgou nota lamentando a tragédia com o avião em que estava a delegação da Chapecoense, jornalistas e convidados. O clube lamenta, ainda, a morte do goleiro Danilo Padilha, de 31 anos, que passou pelo Fantasma nos anos de 2009 e 2010.página 7políticaNesta sexta-feira (2) haverá diplomação do prefeito, vice-prefeito, vereadores e suplementes, eleitos para a próxima gestão, nas cidades de Telêmaco Borba e Tibagi. Em Tibagi, a diplomação será realizada no Fórum Eleitoral da cidade, às 14 horas. Serão diplomados o novo prefeito Rildo Leonardi e sua vice-prefeita, Helynez Isabel Taques, os nove vereadores eleitos e seus respectivos suplentes.Em Telêmaco, o prefeito eleito, Márcio Artur de Matos, a vice-prefeita Rita Mara de Paula Araújo, os 13 vereadores e seus suplentes serão diplomados às 10 horas, no salão do júri do Fórum Estadual do município.página 3IVAÍHomem, de 48 anos, morreu após envolver-se em um grave acidente na manhã de terça-feira (29), no quilômetro 441 da PRC – 487, região de Cândido de Abreu. Conforme informações, Eduardo José Mendes dirigia um Fiat Stilo quando acabou colidindo com uma árvore, nas margens da rodovia. Nenê, como era conhecido, foi socorrido no local, mas não resistiu.página 7em castroNa tarde desta terça-feira (29), o prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso, inaugurou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Kiyo Yamamoto, no bairro Nossa Senhora das Graças. A entrega foi acompanhada por autoridades e homenageados.página 5Por traz das belezas dos enfeites e decorações de fim de ano, os cuidados com a energia elétrica, que é o item principal da festa iluminada, é o detalhe mais importante a ser observado para que as comemorações não se transformem em transtornos, alerta a Copel.página 5A Secretaria de Finanças informou nesta quarta-feira (30) que os servidores públicos municipais de Palmeira vão receber a segunda parcela do décimo terceiro salário no dia 20 de dezembro, que cai em uma terça-feira.página 3O prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso, assinou o último convênio anual com as entidades assistenciais do Município. Em comparação com 2013, o valor do repasse do governo municipal para a rede socioassistencial do Município triplicou – passando de R$ 438.914,22 em 2013 para 1,6 milhão em 2016. “Este foi um ano de muita dificuldade devido ao contexto geral de crise brasileira que afeta primeiramente a nós, governos municipais", disse Reinaldo.página 5ESTATÍSTICAQualquer estatística de violência preocupa, no entanto, a violência contra as mulheres é ainda a mais estarrecedora. O último balanço do IBGE, por exemplo, mostra que 77% das mulheres que sofrem violências são vítimas de agressões diárias ou semanais. O pior é que a maior parte dessas agressões está dentro de casa.Página 7na capitalPágina 3carambeíPágina 4estadoPágina 3EM CASTROPágina 7