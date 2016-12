Edição 3003

Canoas é o adversário

CARAMURU VÔLEI VAI ATRÁS DA PRIMEIRA VITÓRIAO MV Selmer/ Compagas/ Caramuru Castro viajou às 17 horas de quinta-feira (1°) a Canoas (RS), onde nesse sábado (3), às 18 horas, encara o Lebes/ Gedore/ Canoas, time que, só este ano, enfrentou três vezes, em dois torneios amistosos. Segundo a comissão técnica, a postura dos castrenses é ir para cima, já que o Canoas não vive uma boa fase e, se perder entra na zona de rebaixamento, caindo para penúltimo colocado. “A obrigação de vencer dos donos da casa é importante e contará a favor do Caramuru”. O técnico Fábio Sampaio, através da assessoria, comentou que o grupo se dedicou a semana toda e também estudou muito bem o adversário. A torcida fica de longe torcendo para que a equipe castrense conquiste a primeira vitória na Superliga.Página 7segurançaDois acidentes na manhã de sexta-feira (2), na PR 151, em Castro, movimentou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O de maior gravidade envolveu um senhor de 78 anos, identificado como Frederico Nicolau Eduardo Wiltemburg, que precisou ser encaminhado a um hospital de Ponta Grossa.página 11festa do chopp ESCUROPágina 8emenda coletivaO deputado estadual Márcio Pauliki protocolou emenda coletiva ao orçamento do exercício de 2017 que autoriza o Governo do Estado a investir R$ 3 milhões na área de segurança pública no município de Telêmaco Borba. Os deputados Alexandre Curi, André Bueno, Pastor Edson Praczyk, Paulo Litro e Wilmar Reichenbach também assinam.página 3centro e bairrosA Prefeitura de Castro está construindo travessias elevadas para pedestres em diversos pontos da cidade. Para o trabalho, a Prefeitura está investindo mais de R$ 100 mil, via recursos do Fundo Municipal de Trânsito. “O recurso arrecadado no estacionamento rotativo e pelas multas aplicadas revertem em investimentos no próprio setor, garantindo mais segurança aos motoristas e população”, destaca o prefeito Reinaldo Cardoso.página 4PROTESTO NO SOCAVÃOInsatisfeitos com alterações feitas pela Viação Iapó nas linhas do Distrito do Socavão, moradores organizaram uma manifestação na tarde da sexta-feira (2). A ação contou com poucos participantes, mas de acordo com a moradora Katia Ronkoski, o corte de duas das linhas, gerou insatisfação entre muitos usuários. “Aqui no Socavão não temos muitas opções de trabalho e muitas pessoas usavam essas linhas para ir até a cidade trabalhar”, descreve.página 4na castrolandaA Associação de Moradores da Colônia Castrolanda inaugurou a nova sede do museu histórico, no Centro Cultural Castrolanda. O imóvel fica ao lado do Memorial da Imigração Holandesa, construído em 2001.página 5DIA 8A diplomação dos eleitos em Arapoti acontecerá no dia 08 de dezembro, segundo o TRE. A solenidade, realizada pela Justiça Eleitoral, certifica que os “candidatos estão aptos a tomar posse nos respectivos cargos aos quais foram eleitos. Prefeito, vice-prefeita, nove vereadores e 15 suplentes serão diplomados.página 3movos tonsVerão 2017Para o verão que vem chegando, uma nova moda está fazendo, literalmente, a cabeça das mulheres, com a tendência para as cores rosa, azul, Pink, violeta, sem esquecer do tom avermelhado que são as opções das pessoas que buscam um visual mais arrojado e com estilo próprio. Inclusive, a freqüência de pessoas que querem colorir os cabelos tem aumentado nos últimos meses por conta da nova estação.página 9