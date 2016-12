Edição 3004

Caramuru joga bem, mas perde de novo

75.600 pessoas marcaram presença na 27ª MÜNCHENFEST

Família Paranaense é destaque na cúpula da OMF

Ônibus despenca em barranco

Prefeitura entrega Estação Ferroviária

Acusados de desvios vão a juri

Castro apresenta suas experiências de saúde

ROCIO 2 GANHA COBERTURA EM QUADRA

KEIMA FUTSAL GOLEIA E ESTÁ NA FINAL

castrolanda está entre as melhores empresas para trabalhar

NOVA TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM TELÊMACO BORBA

NATAL ENCANTADO INICIA FESTIVIDADES NO PARANÁ

aSSALTO É ELUCIDADO PELA CIVIL DE aRAPOTI

frente ao canoasMV Selmer / Compagas / Caramuru Castro fez sua melhor apresentação na Superliga, no jogo contra o Lebes/ Gedore / Canoas, fora de casa, no último sábado (3). Pela primeira vez, o time saiu na frente, vencendo o primeiro set por 25 x 21, em 23 minutos. No quarto set, os castrenses chegaram a abrir quatro pontos no placar, mas não administraram a vantagem e acabaram perdendo a partida por 3 x 1.Página 6Página 4A vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, apresentou nesta segunda-feira (5), em São Paulo, o programa Família Paranaense e seus resultados no World Family Summit 2016, no encontro anual da Organização Mundial da Família (OMF).página 3MOTORISTA FERIDAÔnibus da Viação Cidade de Castro, acabou caindo em um barranco no último sábado, em Castro. A situação aconteceu na PR-340 e segundo relatos do Siate, uma pessoa ficou ferida. A ferida foi a motorista do coletivo, que apresentou escoriações e um corte na cabeça.página 7HISTÓRIA PRESERVADAO prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso, acompanhado do vice Marcos Bertolini e de secretários, entregou na manhã dessa segunda-feira (5), a Estação Ferroviária – imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico do Paraná - totalmente restaurada. O trabalho foi promovido pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, com recursos do Ministério do Turismo, na ordem de R$ 289.444,35. Na ocasião, o prefeito destacou a preocupação da atual gestão com a preservação e recuperação do patrimônio histórico da cidade.página 5'operação carga pesada'Segunda-feira (5) foi tensa na Vara Criminal da Comarca de Castro, com o julgamento dos suspeitos de desvio de carga da Cooperativa Castrolanda. Segundo o que apurou-se, o julgamento aconteceu durante toda a tarde e até o fechamento desta edição o júri ainda não havia decidido o veredito. Segundo a polícia, os crimes começaram acontecer em agosto do último ano, onde os funcionários desviavam cargas de caminhões carregados de soja, revendendo a mercadoria abaixo do valor de mercado. A ação criminosa acarretou um prejuízo de mais de meio milhão de reais. A operação que prendeu oito suspeitos da organização criminosa foi divida em duas partes e recebeu a denominação de ‘Carga Pesada’. página 7no simbravisaA Vigilância Sanitária, da Secretaria da Saúde de Castro, marcou presença no 7º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária (Simbravisa), - que teve como tema principal o ‘Sistema Único de Saúde (SUS) e seu Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) -, em Salvador (Bahia). O evento, que acontece anualmente, objetivou propiciar a troca de experiências entre os municípios brasileiros, em um espaço de debates entre profissionais das diversas áreas dos serviços de saúde.página 4EM PALMEIRAPágina 5SÉRIE OUROPágina 6Página 4Página 7Página 3Página 7