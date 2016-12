Edição 3005

Alvorada é 'tranquilo'

moradores saem em defesa do novo conjuntoContrariando diversos boatos que chegaram à redação, moradores do Conjunto Habitacional Alvorada afirmam que o local é tranquilo e que a vizinhança é de convivência amigável. Há cerca de uma semana, repórteres do Pagina Um estiveram no bairro e conversaram com diversos moradores. Na ocasião, pessoas de diferentes ruas, do ‘Alvorada I’ e ‘Alvorada II’ foram ouvidas, e praticamente todos relataram os mesmos fatos: ‘brigas de vizinhos acontecem, esporadicamente, assim como ocorre em todos os demais bairros do município, existem casos isolados de violência, e há persistente som alto nas casas, tanto durante o dia, como a noite – o que incomoda alguns e a outros nem tanto’.página 5Há 23 dias da entrega de seu posto ao novo chefe do executivo municipal, o prefeito de três mandatos, Reinaldo Cardoso, inaugura obras e formaliza convênios. Na quarta-feira (7) entregou a cobertura de quadra poliesportiva e reforma da Escola Municipal de Vila do Rosário. Ainda na terça-feira, entregou às famílias do Jardim Bom Pastor a praça Nelson Schmitke e recebeu troféu do Sesc em agradecimento à parceria do Município na efetivação do projeto BiblioSesc.páginas 3 e 5iluminação públicaOs vereadores da Câmara Municipal de Castro reuniram-se em plenário na tarde desta quarta-feira, 07 de dezembro, para a realização de sessões ordinária e extraordinária. Durante a sessão ordinária os parlamentares não referendaram o Decreto Executivo n° 781/2016, que corrigia para R$ 107,73 o valor da Unidade de Valor de Custeio- UVC do serviço de iluminação pública referente ao ano fiscal de 2017. O Legislativo propõe UVC menor.página 51.400 empregos em jaguariaívaO prefeito José Sloboda foi anfitrião nesta terça-feira (6), em solenidade com autoridades, para o lançamento da pedra fundamental do complexo agroindustrial avícola a ser construído no município. Entre os presentes estiveram o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasileira (CCIBRA), Ghassan Saab, e o investidor majoritário do empreendimento, Nadhmi Auchi, da General Mediterranean Holding SA (GMH) e comitiva.página 4tibagiO prefeito Rildo Leonardi, conversou com a reportagem na última terça-feira e destacou ‘a realização do sonho de ser eleito e os desafios que deve encarar na nova gestão’, dizendo estar ansioso para assumir a administração do município.página 3em castroO julgamento dos acusados de desvio de cargas da Cooperativa Castrolanda, iniciado no dia 5, acabou suspenso por decisão da juíza responsável pelo caso, para o dia 3 de janeiro, isso sem antes serem ouvidas testemunhas.página 7INSTITUTO CRISTÃONesta sexta-feira (9), o Colégio Instituto Cristão (IC) de Castro irá formar mais durmas turmas, de terceiros anos, concluintes do Ensino Médio. Ao todo, 106 formandos receberão o certificado.página 4segurançaPágina 7FANTASMAPágina 4políticaPágina 3