R$ 26 milhões só em pavimentação

5º Esquadrão tem novo comandante

Prefeito Blum veta recomposição de seu próprio salário

Gosto nem sempre segue as tendências

Caramuru joga em Bento Gonçalves

Mais saúde e mais educação

Negócios Futuros

Estourado caixa eletrônico

Justiça Eleitoral diploma eleitos

Pirai recebe alerta

frota renovada

TREKKER TREK

Luta contra Aids

Parceria com Fundação beneficiará estudantes

Mãe procura filho que sumiu

quatro anos em castroNos últimos quatro anos houve um avanço histórico em melhoria da infraestrutura de Castro. Através de parcerias com os governos estadual e federal, a Prefeitura de Castro investiu pouco mais de R$ 26 milhões em obras de pavimentação, que beneficiaram diversas regiões da cidade. “Levamos pavimentação para comunidades que há muito tempo reivindicavam por este serviço, como o Jardim Bela Vista, Prado Velho, Termas de Rivera, assim como os acessos ao Jardim Samambaia e ao Santa Leopoldina. Sem falar de melhorias em diversas vias importantes da nossa cidade, como a pavimentação da Bento Munhoz da Rocha Neto e da rua Heráclio Mendes de Camargo”, destaca o prefeito Reinaldo Cardoso.Página 7em castroA cerimônia de passagem de comando do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, foi marcada por bela solenidade. Na presença de familiares e de membros da subunidade, major Gustavo Soter de Mariz e Miranda passou o comando ao sucessor, capitão Miguel Medeiros Vianna. Durante sua despedida, Soter fez inúmeros agradecimento.página 5carambeíPágina 3MODA PRAIAMesmo concordando que de fato, a moda para cada temporada passa antes pelo eixo Rio/São Paulo, Andressa Markes, gerente da M3 Biquínis Fitness e Natação, faz questão de afirmar que sua preocupação é de atender o gosto de sua clientela, muitas vezes diferente do que é ditado pelos grandes centros.página 9VOLEIBOL CASTRENSE NO RIO GRANDE DO SULA equipe do MV Selmer/ Compagas/ Caramuru Castro já está no Rio Grande do Sul desde o fim de quinta-feira (8), onde enfrenta neste sábado (10) o time do Bento Vôlei, às 20 horas. Os gaúchos são o décimo colocado na Superliga, com seis pontos alcançados.do, nenhuma quantia foi levada. Na manhã de hoje (10), o grupo realizou treino leve durante a manhã e a intenção é utilizar praticamente a mesma formação que entrou em quadra contra o Minas Tênis Clube, na última quarta-feira, em Castro.página 8já publicadoDe janeiro a outubro de 2016, o Governo do Paraná investiu 16,6% mais em saúde e 15,7% mais em educação, na comparação com igual período de 2015.página 3Na noite da última quinta-feira a Fundação Cargill encerrou a primeira etapa do programa 'Negócios Futuros em Castro' na presença dos 25 empreendedores participantes, instrutores das oficinas, e colaboradores da Cargill e Fundação Cargill.página 4no fÓrum de PGA quadrilha que ataca caixas eletrônicos deu as ‘caras’ novamente, dessa vez, no interior do Fórum Estadual de Ponta Grossa, em Oficinas. A ação criminosa aconteceu na manhã de sexta-feira (9) e de acordo com a polícia, além de levarem o dinheiro, a explosão acabou causando danos no prédio principal. página 11arapotiPágina 3O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) expediu alerta de despesa de pessoal a cinco municípios paranaenses. Entre eles está Piraí do Sul que extrapolou o limite de 54% da receita corrente líquida (RCL).página 4A Prefeitura de Carambeí recebeu mais dois novos caminhões basculantes que serão utilizados pela secretaria de Obras e Serviços Públicos. O prefeito Osmar Blum (PSD) recebeu as chaves da empresa vencedora.página 4Arapoti sediará nos próximos dias 16 e 17, a competição de tratores chamada de Trekker Trek O evento acontecerá a partir das 9h30, no Parque de Exposições da Capal e já é bastante guardado pela população.página 8UBS CarambeíDezembro é o mês dedicado a ações de luta contra a Aids, e Carambeí se mobilizou no dia 1º com a vigilância epidemiológica realizando vários procedimentos.página 6entre dez municípiosA Secretaria Municipal de Educação de Castro está entre os dez municípios selecionados – entre 220 inscritos – que participará, durante um período de dois anos, do programa Gestão para a Aprendizagem, da Fundação Lemann e da Elos Educacional. O objetivo é empoderar as redes e suas escolas para um ciclo virtuoso de identificação de necessidades e implantação de intervenções que estejam focadas exclusivamente na melhora do aprendizado dos alunos.página 7desde quarta-feiraPágina 11