Edição 3007

Atrações já encantam

Prefeito Reinaldo entrega reforma de mais um CRAS

Presos por descumprirem regras da tornozeleira eletrônica

NATAL EM JAGUARIAÍVA

VÔLEI PERDE MAIS UMA

carambeí: queda da receita impede comemoração dos 21 anos

Após ser presa com droga, jovem vai pra casa

Escolas estaduais recebem matrículas

Paraná amplia em 33% as exportações para a Argentina

PROGRAMAÇÃO TÍPICA MOTIVA OS CASTRENSESCastro vive em clima de Natal com as inúmeras atrações que incluem decoração especial da cidade, shows, apresentação de coral no Moinho da Castrolanda, Autos de Natal, a realização do espetáculo Fantástico Natal de Bento e o funcionamento da Casa do Papai Noel. "Este ano temos muitas novidades, como uma decoração toda especial da cidade, assim como o funcionamento da Casa do Papai Noel na praça Souza Naves, o que facilita o acesso das famílias", explica o secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Ricardo Cardoso Filho.Além da Casa do Papai Noel, o ponto alto das comemorações são os espetáculos do Fantástico Natal de Bento.página 5O prefeito Reinaldo Cardoso entregou no domingo as obras de reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Consulesa Helena Van Den Berg. A solenidade foi acompanhada pelas secretárias municipais da Família e Desenvolvimento Social, Damisa Martins Gomes; e de Obras e Serviços Públicos, Neide Higaki Watanabe; vereador Cezar do Povo; secretários municipais, servidores e comunidade da região. Durante a cerimônia, houve ainda a apresentação de músicas natalinas.página 524 INFRATORESVinte e quatro pessoas foram presas pela polícia do Paraná. Todas usavam tornozeleira eletrônica e tiveram o mandado de prisão expedido pela Justiça por descumprir as regras do uso do equipamento. A Operação GPS II foi realizada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).página 7Jaguariaíva já entrou em clima natalino. A cidade está toda iluminada, com as luzes e enfeites sendo tema de fundo para muitas fotos. Junto à ornamentação, o destaque desse final de ano é a programação cultural. Entre as opções, já em andamento, estão os passeios ao Museu Municipal Conde Francisco Matarazzo.página 4O MV Selmer / Compagas / Caramuru Castro perdeu de 3 sets a 0, jogando fora de casa, no último sábado, contra o Bento Vôlei. As parciais de 25x20, 25x23 e 25x20 mostraram, claramente, uma partida equilibrada apenas no segundo set, onde o time forçou mais o saque e esboçou uma reação, ainda que tardia.