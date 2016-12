Edição 3008

Comerciantes torcem por dezembro movimentado

expectativa são BASTANTE positivasO mês de dezembro é sem dúvida o mais esperado do ano pelos comerciantes. Já as expectativas de vendas para o Natal e a visão quanto ao comportamento do consumidor neste final de ano, variam entre os comerciantes castrenses. Os mesmos fatores são citados por alguns como positivos e por outros, como motivadores de queda nas vendas. A maioria dos entrevistados pela reportagem, no entanto, afirmou que está confiante de que a partir do dia 20 (último prazo para pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário) o movimento e as vendas irão aumentar.Página 5EM ARAPOTICrime de feminicídio que vitimou Cristina Maria Souza Teixeira, 35 anos, foi esclarecido pela Polícia Civil de Ortigueira no início da semana, após a prisão do marido da vítima, um homem de 38 anos, suspeito da autoria do crime. Ele foi preso obedecendo a um mandado de prisão preventiva, em sua residência no bairro França.página 7segurançaCarro modelo Kia Soul, prata, foi recuperado pela Polícia Militar de Tibagi, na manhã de terça-feira (13). A equipe recebeu denúncia e ao verificar, apreendeu o carro. O veículo, de acordo com o denunciante, estava transitando na cidade em atitude suspeita. Em patrulhamento pelas principais ruas de Tibagi, os policiais localizaram o veículo indicado e realizaram a abordagem.página 7JOÃO PAULO iiO prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso; as secretárias municipais de Educação, Maurem Clara Johnsson Kremer e de Obras e Serviços Públicos, Neide Higaki Watanabe; visitaram nesta terça-feira (13), o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) João Paulo II. Acompanhados de profissionais da Educação e as coordenadoras do Cmei, Patricia Wanderbist e Rosinéia Oliveira, eles conferiram o resultado dos trabalhos de reforma realizados através de parceria entre a Prefeitura e o Cmei.Página 5nesta quinta e na sextaNesta quinta-feira (15) a Justiça Eleitoral de Castro irá diplomar o prefeito eleito, Moacyr Elias Fadel Jr, o vice-prefeito eleito, Alvaro Telles e os 13 vereadores da próxima gestão. A cerimônia, aberta à comunidade, será realizada na Câmara de Vereadores, e está marcada para começar às 19 horas. A magistrada Michelle Delezuk, juíza Eleitoral e de Direito da Vara Cível da Comarca de Castro deverá presidir a sessão. Em Carambeí, cujo município pertence a Comarca de Castro, a diplomação dos novos eleitos será realizada na sexta-feira (16), na sede administrativa da Frísia Cooperativa Agroindustrial. A solenidade está marcada para as 19 horas.Página 3EM JAGUARIAÍVAO prefeito José Sloboda - Juca - recebeu em seu gabinete nesta quarta-feira (14) o prefeito eleito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar e comitiva. Junto ao presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasileira (CCIBRA), Ghassan Saab, o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Pedro Delgado, e o secretário de Governo, José Amilton Romão, eles trataram de assuntos ligados ao projeto de instalação do complexo industrial avícola em Jaguariaíva.página 4VINGANÇATripla tentativa de homicídio foi registrada na noite de terça-feira (13), em Castro. A Polícia Civil está apurando as circunstâncias do crime, no entanto, informações sobre a identificação do autor, assim como a motivação do crime, já chegaram até a Investigação.página 7FRAUDE DE R$ 55 MIDois integrantes de uma organização criminosa, suspeita de causar prejuízo de R$ 55 milhões aos cofres públicos do Paraná e da União, foram presos na terça-feira (13) na 'Operação Cereais', deflagrada pelo Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (Diep). Até o momento cinco pessoas estão foragidas. página 7Página 5Página 5Página 4[size]Assembleia legislativa devolve R$ 245 milhões ao governo do PRPágina 3