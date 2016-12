Edição 3000

Dr. Jorge ganha vida

REVITALIZADA, REFORMADA E MODERNIZADANeste domingo (18) será inaugurada a obra de revitalização da rua Doutor Jorge Xavier da Silva. Haverá solenidade na praça Souza Naves, a partir das 13 horas. O evento será aberto à comunidade e deve contar com espaço para brincadeiras, apresentações musicais, às 15 horas, descerramento da placa de revitalização, às 19 horas, desfile de moda, às 20 horas, e show com a banda Europa, a partir das 21 horas. também marcará presença o Papai Noel, que atenderá às crianças presentes.página 5reconhecimentoCastro esteve entre os municípios do Estado premiados na quarta edição do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR). A diretora municipal de Meio Ambiente, Maria Inez Pedrosa Machado, representou o prefeito Reinaldo Cardoso na solenidade de premiação e, nesta quarta-feira (14), repassou o prêmio ao prefeito Reinaldo Cardoso.página 6'beleza'Para a temporada de verão que começa já na próxima semana, as coleções de sapatos femininos estão bastante diversificadas para agradar este público, na maioria exigente. A novidade para esta estação são os chamados saltos ‘tratorado’.Esta tendência é confirmada pelo gerente da Serallê Calçados que inaugurou sua unidade em Castro, em outubro.página 8em castroA Câmara Municipal de Castro realizou na tarde desta quinta-feira (15) a última sessão ordinária anual e também a última da legislatura de 2013 a 2016. A reunião, além da votação das matérias, foi marcada pelos discursos de encerramento de mandato. O Presidente da Casa, vereador Gerson Sutil (PSB) e a vereadora Aline Sleutjes Roberto (PR) falaram na tribuna. Gerson Sutil (PSB) fez uma retrospectiva dos últimos dois anos, relembrou projetos, requerimentos, indicações, e os temas que mais preocuparam os vereadores desde 2013. A avaliação foi considerada altamente positiva.página 3NO COMBATE AO CÂNCERNa tarde desta quarta-feira (14) foi inaugurada a nova sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer – regional Castro. A cerimônia contou com a presença do prefeito Reinaldo Cardoso; a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Rosina Pereira Jorge Cardoso e demais autoridades. "Estamos cumprindo uma promessa. Nas duas gestões anteriores em que fui prefeito, sempre colaboramos com o trabalho da Rede.página 5Sigiloso - Página 2rickliA rede de supermercados Rickli, de Carambeí, irá inaugurar o primeiro centro comercial do município neste sábado (17). A nova unidade, construída no Jardim Eldorado, à rua Campina, tem 8.900 metros quadrados e capacidade para atender mais de mil pessoas ao mesmo tempo. O investimento total é de cerca de R$ 10 milhões, conforme o sócio-proprietário, Nelvir Junior Rickli.página 4NO SPORT TVA pedido da Confederação Brasileira de Vôlei, o jogo do MV Selmer/ Compagas/ Caramuru Castro contra o Montes Claros, que seria neste sábado (17), às 20 horas, acontecerá no domingo (18), às 11 horas. O local continua o mesmo: o Ginásio Padre José Pagnacco.página 7GERAÇÃO FUTUROO programa 'Geração Futuro', desenvolvido em Castro pela Cargill e parceiros, entregou diplomas a 82 novos formandos, dos cursos Viver e Adolescer com Qualidade de Vida, Assistente Administrativo e Carreira e Empregabilidade.página 4Página 3Página 9Página 7em castroPágina 11cidade climaPágina 4agronegócioPágina 9