Edição 3009

Eleitos em Carambeí foram diplomados

TSE define que Piraí do Sul terá nova eleição para prefeito

Pai e filho morrem em acidente de carro

Alegra Foods visita cidades da região

Reinaldo entrega praça e ecoponto

Natal encantado emociona

Rapaz é morto no sofá do amigo

Estação chega sob efeito da La Niña

População elogia revitalização da Dr. Jorge xavier

Prefeitura de Tibagi já fechou suas portas

2.378 servidores receberam a segunda parcela do 13º

Aline, Itari e Regiane deixam a Câmara

Caramuru tem obrigação de vencer para se manter na elite

Tibagi ESTÁ EM recesso desde segunda-feira

Ciclista de Ponta Grossa morre afogado em rio de Itaiacoca

cerimônia na frísiaPela primeira vez, os eleitos para o executivo e legislativo de Carambeí receberam a diplomação outorgada pela Justiça Eleitoral no município, em solenidade no auditório da Frisia Cooperativa Agroindustrial, no dia 16. Presidida pela juíza da 16ª Zona Eleitoral da Comarca de Castro, Michelle Delezuk, foram diplomados o prefeito reeleito Osmar Blum, o vice Leon Larocca, os 11 vereadores eleitos e os respectivos suplentes.Página 3AINDA SEM DATAEm veredito definitivo o plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do TRE que considerou inelegível o ex-prefeito Antonio - Toto - El Achkar, de Piraí do Sul. Toto apresentou recurso que não foi aceito e o TSE confirmou assim a realização de nova eleição majoritária em 2017, em uma de doze datas a ser definida.SIGILOSO página 3região de imbituvaPágina 7nOVA CAMPANHANo sábado (17) a Alegra Foods promoveu uma carreata para divulgar a nova campanha publicitária da indústria e para felicitar a comunidades, nas cidades percorridas, “desejando feliz Natal”, conforme ressaltou o coordenador de Marketing da unidade, Amauri Castropágina 4jardim cantagaloNesta segunda-feira (19) o prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso, entregou às famílias do Jardim Cantagalo a praça Judite Baniski Fontana e o Ecoponto Cantagalo. A entrega foi acompanhada pelo vice-prefeito, Marcos Bertolini; o presidente da Câmara, vereador Gerson Sutil; secretária municipal de Obras e Serviços Públicos, Neide Higaki Watanabe; além de demais secretários municipais; comunidade da região; servidores e familiares de Judite.página 4na castrolandaNem mesmo a chuva que caiu no sábado (11) e que marcava a primeira apresentação do Natal Encantado promovido pela Associação de Moradores da Castrolanda foi capaz de apagar o brilho do evento que a cada ano traz novas surpresas.página 5Polícia Civil de Telêmaco Borba está investigando mais um caso de morte violenta registrado na cidade, o 35º caso somente neste ano. Dessa vez a vítima é Michel Davison da Silva França, de 19 anos, morto com pelo menos quatro tiros, dentro da casa de um amigo.página 7verãoMesmo os termômetros tendo registrado temperaturas de até 10 graus no Estado, nas últimas semanas, se aproxima o início da estação mais quente do ano. O verão tão esperado por grande parte da população começa nesta quarta-feira (21), às 8h44.página 5Inaugurada oficialmente na tarde de domingo (18), a principal rua do comércio de Castro - a Dr. Jorge Xavier da Silva -, antes motivo de muitas críticas, agora revitalizada, é só motivo de elogios por boa parte da população, de empresários e comerciantes da região central.página 5A Prefeitura de Tibagi decretou recesso administrativo nas repartições municipais a desde esta segunda-feira (19). De acordo com o documento, não haverá atendimento ao público entre os dias 19 e 31 de dezembro, mas foi garantido que serviços essenciais não serão afetados.página 5em castroPágina 5Página 3Página 4Página 5Página 7