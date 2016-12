Edição 3010

Espetáculo encerra com plateia lotada

BRF pressionada

Morre entre as ferragens

Blum será o novo presidente do CIMSAÙDE

Mais uma unidade entregue em Castro

DJ é preso com 'ecstasy'

'Cmei Dona Matilde' tem obras concluídas

Irmãos são espancados

Jovem cai de balanço erótico e vai parar no hospital

Legislativo devolve mais de R$ 3,4 milhões

Keima não joga bem e sagra-se vice

Comemorado 11 anos de implantação

'O FANTÁSTICO NATAL DE BENTO'O Teatro Bento Mossurunga estava lotado para a última apresentação do nono espetáculo ‘O Fantástico Natal de Bento’, realizada na noite de terça-feira (20). Na plateia, o brilho e expressão nos olhos de quem assistia, mostrava que por mais um ano, o conjunto formado por texto, elenco, produção, coreografias, cenografia, cenário e figurinos, resultou numa obra que emocionou e ajudou a despertar no público, o verdadeiro sentido do Natal. Para Ana Antonia Guedes, por exemplo, o que chamou mais atenção foi a participação dos cadeirantes.página 5Membros do Sintac promoveram forte manifestação em frente à indústria BRF de Carambeí, durante a tarde de quarta-feira (21).página 4Caminhão passa por cimaGrave acidente na rodovia BR-277, próximo Palmeira, resultou na morte de uma pessoa. Conforme relatos, a colisão envolveu um carro e um caminhão, nas proximidades da localidade de Quero-Quero.Página 7eleiçãoFoi eleita na manhã da última terça-feira a nova diretoria do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSaúde). Quem assume a presidência do órgão no início de 2017 é o prefeito reeleito de Carambeí, Osmar Blum (PSD). Também fazem parte da chapa o prefeito de Palmeira, Edir Havrechaki (PSC), como vice; a prefeita de Ortigueira, Lourdes Bannach (PPS), como tesoureira e o prefeito eleito de Ipiranga, Luiz Blum (PSC), como secretário.página 5UNIDADE DE SAÚDE dA FAMÍLIAA Prefeitura de Castro através da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou na manhã desta segunda-feira (19), a Unidade de Saúde da Família Dr. Ricardo Nardi Cardoso. "Estamos entregando mais uma unidade de saúde com toda a estrutura necessária para atender os usuários desta região, que é uma das mais populosas em nossa cidade e com pessoas que realmente precisam do atendimento do SUS", destacou Reinaldo.página 3mil comprimidosDJ é preso pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) no início da semana, com cerca de mil comprimidos de ecstasy.página 7em tibagiA Prefeitura de Tibagi concluiu a reforma e ampliação do Centro Municipal Dona Matilde, a terceira unidade na sede a receber investimentos em 2016. Para 2017, o centro poderá ampliar o número de crianças atendidas pela unidade. Foram investidos R$ 191.951,45, sendo R$ 94.024,64 contrapartida da Município.página 4CRUEL COVARDIAMais uma vez Castro registra um episódio repleto de covardia e crueldade. Dois irmãos foram espancados por um grupo de quatro pessoas.página 7NO MOTELPágina 7piraí do sulCâmara de Vereadores transferiu nesta semana o valor de R$ 500 mil ao Poder Executivo. Com o repasse, a Legislatura 2013-2016 totaliza a devolução de mais de R$ 3,4 milhões aos cofres públicos de Piraí do Sul. O cheque simbólico foi entregue à Prefeitura pelo atual presidente da Câmara, vereador Luciano Solek.página 3futsalPágina 4caps DE CASTROPágina 5