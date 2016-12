Edição 3011

Museu do Tropeiro reabre suas portas

FUNDADO EM 1977, RESTAURADO EM 2016Em solenidade realizada nesta quinta-feira (22) o prefeito Reinaldo Cardoso entregou as obras de restauro do Museu do Tropeiro. “O amor por Castro e por nossa história precisa ser valorizado. E, estou feliz em poder contribuir um pouco para que isso aconteça”, destaca Dr. Reinaldo. O restauro do Museu do Tropeiro - imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico do Paraná – foi realizado com recursos próprios da Prefeitura e totalizou investimentos de R$ 500 mil, para a restauração do telhado e da parte interna do imóvel. página 4R$ 400 mil DE EMENDAA próxima gestão municipal de Castro deverá receber verba e projeto, prontos para a aquisição de câmeras de segurança, para a Rua Dr Jorge Xavier da Silva, e instalação do sistema. O valor, de R$ 400 mil, é resultado de uma emenda do deputado federal Sandro Alex. E, segundo ele, a ação atende a uma demanda antiga do município, levantada em reunião, realizada ano passado com membros da comunidade e representantes da Associação Comercial e Empresarial de castro (Acecastro).página 3após onze rodadas DA SUPERLIGAMV Selmer/ Compagás/ Castro encerrou sua participação no primeiro turno da Superliga de Vôlei sem conquistar nenhuma vitória. O jogo que marcou a 11ª rodada da fase inicial da competição aconteceu em São Paulo, na última semana, diante do Sesi. O time da capital paulista venceu por 3 sets a zero, com parciais de 25x20, 25x18 e 25x18.página 5basquete sobre rodasA equipe de Ponta Grossa, de Basquete sobre Rodas, o Tubarões / MM está cheia de orgulho, após o jogador Antonio Olivir Balabuch Júnior ter sido convocado a se juntar a equipe brasileira para representar o país em toneio qualificatório.página 5belezaNos últimos meses deste ano, o espaço de Beleza criada pelo Página Um, já destacou tendências que vão estar em evidencia no ano de 2017 em diversos setores da moda feminina e até masculina, como por exemplo, biquínis, sapatos, calças e cabelos coloridos e ainda maquiagem. Agora são as sobrancelhas.página 5em brasíliapÁGINA 7RECESSINHOSuspensão até 1º segue o que determina os decretos 886/2016 e 893/2016, publicados em 21 e 22 de dezembro no Diário Oficial Eletrônico do Município de Castro.página 3segurançaOcupantes de um coletivo de Castro vivenciaram instantes de terror quando cobrador de ônibus foi agredido após o veículo ser invadido por três assaltantes.página 9morte de médica no 'aNNa fiorillo'Nota publicada em um dos jornais de Ponta Grossa despertou a curiosidade dos castrenses a respeito da morte de uma médica, encontrada já sem vida, dentro de em uma sala no Hospital Anna Fiorillo Menarim. O fato aconteceu no inicio de setembro desse ano e agora voltou a ser o foco das autoridades policiais da cidade.A nota divulgada pela própria família da vítima fala do resultado do laudo sobre a morte de Sylvanna Danielle Halles Conceição, o qual aponta que o falecimento não teve relação com nenhum tipo de substância ingerida ou aplicada via endovenosa.página 9segurançapÁGINA 9