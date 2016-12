Edição 3012

Eles darão as cartas

Futuro de Castro através do tarô

Um ano com menos homicídios

Inaugurada nova unidade de saúde

Família mantém tradição

Transição iniciou pela Saúde

Operário não pode ter jogos

Caramuru focado no returno

Quatro fogem da cadeia de Tibagi

Corta a perna e acaba morto

prefeitura e empresários formalizam contratos

obras de infraestrutura do parque lacustre II

futsal tem trajetória destacada

prefeitos tomam posse dia 1ºEstá marcada para este domingo, 1º de janeiro, a posse de todos os prefeitos eleitos em 2 de outubro. Na área de abrangência do Página Um, oito dos nove municípios irão empossar seus chefes de executivo.Em Castro, a solenidade de posse de prefeito, vice e vereadores acontece na Câmara Municipal, a partir das 15 horas, quando Reinaldo Cardoso transmitirá o seu cargo ao prefeito eleito Moacyr Elias Fadel Júnior. O ato solene será presidido, conforme determina o regimento interno da Casa, pelo vereador Herculano da Silva, o mais idoso entre os eleitos. Também como estabelece o regulamento, todos os eleitos prestarão o compromisso legal e assim serão declarados empossados. Junto com Herculano, prestarão juramento por ordem alfabética, os vereadores Antonio Sirlei Alves da Silva, Dirceu Ribeiro, Gerson Sutil, Joel Elias Fadel, José Otávio Nocera, Jovenil Rodrigues de Freitas, Luiz Cesar Canha Ferreira, Maria de Fátima Barth Antão Castro, Maurício Kusdra, Miguel Zadhi Neto, Paulo Cesar de Farias e Rafael Rabbers, que foram eleitos para exercer o mandato de 2017 a 2020.Página 3previsão astralA taróloga castrense Emilene Oliveira, de 40 anos, a pedido do Página Um, faz algumas previsões para o ano de 2017, dentre elas, projeto para educação, organização na saúde pública e o futuro do governo que chega.página 5mesmo ainda violentoem TelêmacoPágina 11jardim alvoradaO prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso, entregou nesta quinta-feira (29), a obra de construção da unidade de saúde da família Dr. Libânio Cardoso, situada no Jardim Alvorada. “Quero registrar meu agradecimento a toda a equipe da Secretaria de Saúde, que foi um dos destaques da minha gestão. Essa é uma obra muito importante para nós, pois vai atender as 700 famílias que residem aqui no Alvorada, como um complemento muito importante, juntamente com o CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) e com a escola que também serão implantados no bairro”, destacou o prefeito. página 6PRESÉPIOConsiderado como elemento fundamental, o presépio que retrata a construção da cena do nascimento do Menino Jesus para a humanidade, está representado por mais de 20 peças de todos os tamanhos e formas e que fazem parte de um trabalho artesanal produzido há décadas por uma família castrense.página 5O atual secretário municipal de Saúde, Júlio Cézar Sandrini, esteve em reunião nessa semana com a futura secretária da pasta, Maria Lídia Kravutschke, que assume a Secretaria Municipal de Saúde. página 3De quatro laudos para a liberação do Estádio Germano Krüger, para a próxima temporada do Operário, no Paranaense e na série D do Brasileiro, dois estão vencidos. Um deles trata das Condições Sanitárias e de Higiene.página 7Que férias que nada! O MV Selmer/ Compagás/ Castro precisa conquistar 18 pontos no returno para ficar entre os dez primeiros colocados e se manter na Superliga. Pensando nisso, o grupo já voltou aos trabalhos.página 7por um buracoAutoridades de segurança, de Tibagi, estão mobilizados na busca de quatro detentos que fugiram da carceragem pública da cidade, no inicio da semana. Os presos foram identificados como Matheus Gabriel Felde, Leandro Rodolfo Kopp, Wellington Moreira Sutil e Marlon Augusto Rodrigues.página 11Rapaz, de 20 anos, se deu mal em uma tentativa de arrombamento na madrugada de quarta-feira (28), em Reserva. Wellington Pereira Bauman sofreu um corte na perna e morreu horas depois no hospital.página 11Página 3entreguePágina 6Página 7