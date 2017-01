Edição 3013

tibagi:

Presidente da Câmara é empossado prefeito

Nocera venceu em eleição apertada

Returno inicia para o Caramuru Vôlei

Jardim Arapongas sofre com as casas alagadas

Caravana repete tradição centenária

Sete secretários nomeados, das quatorze pastas existentes, serão o braço direito de Rildo Leonardi, nesse início de trabalho. As demais pastas terão à frente gerentes de nível 12.página 6Já na primeira semana após tomar posse na prefeitura de Castro, Moacyr Elias Fadel nomeou a composição do novo secretariado que irá formar o seu primeiro escalão.página 3Um dos primeiros atos do prefeito reeleito em Carambeí, Osmar Blum Chinato, foi a nomeação de parte do novo secretariado para a gestão 2017/2020.página 6em piraí do sulSe na região os prefeitos que tomaram posse no domingo (1) se preparavam há pelo menos dois meses, tanto para a cerimônia, como para assumir novamente ou pela primeira a Prefeitura de suas cidades, o mesmo não ocorreu com o prefeito em exercício de Piraí do Sul, Marcio Flavio da Silva. Afinal, quando se candidatou, Marcio pensava apenas em ocupar uma cadeira na Câmara Municipal da cidade.página 4EM CASTROApós intervalo de pouco mais de 30 minutos da posse de prefeito, vice e vereadores, começou a sessão extraordinária convocada para a eleição para compor a nova Mesa Executiva da Câmara, biênio 2017 a 2018. A denominada Jamil Elias Fadel’, comandada pelo vereador José Otávio Nocera, foi a vencedora.página 3ESPORTEFérias é para os fracos. Sem perder o foco, o time do MV Selmer/ Compagás/ Castro treinou em quadra de areia até a última terça-feira, fazendo condicionamento em academia das 10 às 11h30 e treinos táticos, à noite, das 18 às 21 horas. O grupo treinou normalmente dos dias 27 a 30 de dezembro, folgando apenas aos sábados e domingos. Tudo pensando em iniciar 2017 com vitória e na garantia dos 18 pontos necessários a permanência do time na Superliga.página 5chuavarada de quarta-feiraO ano novo em Castro começou com velhos problemas. Uma das primeiras chuvas fortes caídas na cidade, na tarde de quarta-feira (4), deixou diversas casas alagadas, em pelo menos dois bairros castrenses. A reportagem do Página Um foi chamada por moradores do Jardim Arapongas para registrar a situação caótica em que ficou a maioria das casas nas ruas Jack Fadel e Jair Rolim de Moura. Na casa de fundos do terreno da moradora Elaine dos Santos, a água chegou até metade das paredes. Quase meia hora depois que a chuva já havia praticamente parado, moradores ainda tiravam água, esgoto e barro do interior da residência.página 7reis magos em castroDepois de passar uma semana com ensaios de cantorias, integrantes que formam a Caravana dos Três Reis Magos em Castro, cumpre, nesta sexta-feira (6), a última parte do roteiro cuidadosamente escolhido e agendado pela servidora pública, agora aposentada, Nilcéia Maria Zens. Começando às 18 horas, a Caravana dos Três Reis Magos se apresenta para idosos do Asilo São Vicente de Paulo. página 5