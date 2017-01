Edição 3014

Carnaval mais econômico

107ª EDIÇÃO EM TIBAGICom quatro escolas de samba, desfile do Corso, duas matinês infantis e uma matinê especial para idosos, bandas e blocos populares, o tradicional carnaval de rua de Tibagi (Pr) está garantido para este ano, mesmo em meio a crise financeira que passa Tibagi. Rildo Leonardi, que assumiu o Palácio dos Diamantes, deparou-se na primeira semana de seu governo com a luz e água cortadas, sem internet, sem combustível para a ambulância, e até falta de papel higiênico no prédio público. Considerado como o segundo maior carnaval do interior do Paraná, a abertura dessa festa popular em Tibagi, está programada para o final de fevereiro, vai começar oficialmente na sexta-feira (24), com a entrega da Chave da Cidade para a 'comitiva real', formada pelo Rei Momo, Rainha e Princesas.Página 4SEGURANÇAEngavetamento registrado na manhã de segunda-feira (9) na BR – 376, no trecho urbano do Núcleo Santa Terezinha, em Ponta Grossa, deixou três pessoas feridas. O acidente aconteceu no quilômetro 492 da rodovia, no sentido Curitiba, entre os feridos foi identificada uma criança de oito anos. Conforme os registros policiais se envolveram no engavetamento, dois caminhões e dois automóveis.página 7armas apreendidasDenúncias anônimas auxiliaram na localização de um grupo de pessoas envolvidas em roubos a banco no domingo (8), em Ortigueira. Policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar surpreenderam os os marginais numa chácara e houve confronto. Um dos envolvidos entrou em óbito no local, outros três foram presos.página 7em carambeíPágina 3EQUIPE SAI APLAUDIDAConstrução da Casa de Custódia e transferência dos detentos de Imbituva que estão no Hildebrando, são algumas das solicitações que o deputado irá reforçar no encontro com o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, no próximo dia 16. Frente aos últimos acontecimentos do sistema carcerário, o deputado estadual Marcio Pauliki evidencia a importância de medidas preventivas.página 5em castroAs vendas do comércio castrenses realizadas no período natalino do ano passado não superaram as de 2015. Segundo Alessandro Costa Marques Figueira, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), a grande maioria dos lojistas falam em resultados iguais, enquanto outra parcela afirma ter vendido de 5 a 7% menos que no Natal anterior.página 5telêmaco borbaDepois de uma primeira semana intensa de trabalhos, o novo prefeito de Telêmaco Borba, Márcio Artur Matos, se licenciou para aproveitar as primeiras férias da nova gestão. Antes, porém, ele e a vice-prefeita, Rita Mara de Paula Araújo, tiveram diversas reuniões e encontros oficiais com os secretários.página 3prEsidente do CimsaúdePágina 3