Edição 3015

NO INTERIOR DA CIDADEPolícia Civil de Castro está mobilizada na busca do suspeito do primeiro homicídio registrado na cidade, em 2017. O setor de Inteligência, comandado pelo delegado Victor Loureiro, disse já ter identificado o autor do crime, assim como a motivação da morte, no entanto, informações concretas sobre a investigação não foram repassadas pelos policiais para que não seja atrapalhado o trabalho da polícia.Conforme o que foi dito, uma discussão no interior de um bar, por assuntos banais, teria sido o motivo pelo que Abraão Schuinki dos Santos, de 23 anos, morresse, com um tiro na região do tórax. O nome do autor não foi revelado pela polícia, nem a sua idade.página 11BelezaApesar de o hábito do uso da maquiagem parecer saudável, é importante saber: alguns produtos de beleza podem se tornar tóxicos para a pele se houver muita exposição aos raios solares.página 9Alvorada IIDesistências e uma irregularidade encontradas pela agência da Caixa Econômica Federal de Castro no Conjunto Habitacional Alvorada II, permitiu a abertura de novas vagas e o ingresso de três novas famílias no local.Página 5DIARIAMENTEPensando em fazer boa apresentação diante da torcida, o MV Selmer/ Compagás/ Caramuru Castro etreinou na última semana com o time dividido em dois grupos. De acordo com o técnico Fábio Sampaio, a intenção é dar mais intensidade ao trabalho.Os castrenses fazem a primeira partida do returno neste sábado (14), às 20 horas, no Ginásio Pe José Pagnacco.página 7MERCADO ABASTECIDO10% no ParanáA atividade da piscicultura no Paraná, em 2016, teve um crescimento de 10%, só não aumentando ainda mais sua produção em função das temperaturas baixas registradas no último inverno em todo o Estado.página 6MAIOR BANCO PÚBLICO DA AMÉRICA LATINAA Caixa Econômica Federal completou na quinta-feira (12), 156 anos de sua criação e se firma como maior banco público da América Latina. Em Castro, a Caixa possui uma agência lotada na região central da cidade e outros pontos de atendimento como Casas Lotéricas , correspondentes bancários como Correios e posto de autoatendimento- com funcionamento até às 22 horas. A reportagem conversou, por telefone, com o Superintendente Adriano Rezende que responde pela região dos Campos Gerais.Ele lembrou que a Caixa é responsável pelo FGTS, pelo PIS, pelo Seguro-Desemprego e ainda atua em programas como o Bolsa Família e o Programa Minha Casa Minha Vida.página 4NATAL SONHO DOURADOOs sorteios realizados na noite de quarta-feira (11), encerraram a primeira edição da Campanha Natal Sonho Dourado. Desenvolvida pela Faciap e Cacispar, a campanha contou com a participação de Castro, por meio da Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), e de mais 37 municípios paranaenses.página 5A aclamação dos novos gestores da AMCG será realizada hoje (13), às 9 horas, na sede da própria entidade. José Sloboda assume a presidência.página 3PARA OS CAMPOS GERAISO coordenador regional da Cohapar, Talmai Zanini Júniorvisitou na quarta-feira (10), os prefeitos de Tibagi, Piraí do Sul e Ventania. O encontro serviu para apresentar um balanço desenvolvido na área da habitação, além de mostrar as novas modalidades de moradias tanto rurais como urbanas e o residencial Cohapar, implantado pelo governo do Paraná.página 4