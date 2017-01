Edição 3016

Richa repassa R$ 430 milhões

Caramuru perde para o favorito

eleição na amcg

Município recebe R$ 2 mi para esgoto

Gangue da dinamite resgata presos

Acidente deixa um morto

auditoria no TCE

500 pessoas

Polícia e prefeitura discutem a segurança de Tibagi

Palmeira realiza festa da uva

Catanduvas ganha manutenção

dinheiro é proveniente da cota extra de ICMSA cota extra do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), já está na conta dos municípios. O governador Beto Richa repassou, nesta segunda-feira (16), o montante de R$ 429,8 milhões as 399 cidades pararanenses. O valor refere-se a arrecadação do imposto, cujo pagamento foi postergado por empresas que investiram no Estado nos últimos anos. Para Castro foram R$ 4.090.459,58, quase que a metade do que Ponta Grossa recebeu.página 3liga de voleiTendo do outro lado da rede o líbero da seleção brasileira, Tiago Brendle, e o campeão olímpico Maurício Souza, o MV Selmer / Compagás / Caramuru Castro fez um jogo muito equilibrado no primeiro set diante do Vôlei Brasil Kirin, time dirigido pelos também campeões olímpicos André Heller e Maurício Lima, e um dos favoritos ao título da Superliga. Erros de saque e ineficiência no side out, no entanto, acabaram resultando em nova derrota por 3 sets a 0.página 5Prefeitos assumem dever de ajudar municípiosPágina 4estação elevatóriaCastro foi contemplado, esta semana, com cerca de R$ 2 milhões para a implantação de uma estação elevatória de sistema de esgoto, que beneficiará o Jardim Nossa Senhora das Graças e parte do Jardim Santa Paula. O valor foi liberado junto ao presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche.página 3fuga em telêmaco borbaCadeia Pública de Telêmaco Borba registrou sua primeira fuga de 2017. Nove presos conseguiram escapar da carceragem, após serem resgatados por um grupo de homens, fortemente armados, que invadiram a unidade prisional. De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, tanto os fugitivos, quanto os criminosos, têm envolvimen-to com explosões de caixas eletrônicos. Depen informou que a ação aconteceu na madrugada de segunda-feira (16), por volta de 1h20 e durou cerca de dez minutos.página 7região de arapotiAcidente envolvendo três veículos deixou uma pessoa morta e outra em estado grave, no domingo (15). A colisão aconteceu na rodovia PR-092, em Arapoti.página 7Ao tomar posse como presidente no biênio 2017-2018, o conselheiro Durval Amaral anunciou que Tribunal de Contas do Paraná dará prioridade neste ano à fiscalização do sistema prisional do Estado e fará uma auditoria.página 3Moradores do Bairro São Silvestre tiveram um final de semana diferente, com a presença e participação das famílias, na primeira edição do Projeto Brincar. A ação realizada no sábado (14), no centro comunitário do bairro.página 5preocupaçãoPolícia e representantes da Prefeitura Municipal de Tibagi, se reuniram na última semana para discutir as primeiras estratégias de trabalho em conjunto afim de assegurar a segurança da cidade. Um dos principais temas do encontro foi a utilização das câmeras de vigilância para monitoramento das ruas e outros espaços públicos da cidade, e ações que deverão ser praticadas durante o período de carnaval.página 7nesse mêsProdutores de uva de Palmeira, representantes da Secretaria de Municipal de Agricultura, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), estiveram reunidos da sede da Emater para debater sobre a realização de uma feira da uva. O evento ficou marcado para acontecer nos dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28, das 8h30 às 18 horas, no Mercado Municipal. O comércio da uva será feito por cerca de 10 produtores locais.página 5estradas de carambeíPágina 5