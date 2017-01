Edição 3017

Prefeitos cancelam festas

Richa entrega ambulâncias

curativos para as unhas

ipva começa a ser pago

Feriados são prato cheio para turismo

Ingleses visitam fazendas e são recebidos por Rildo

Presidente do Sindicato Rural avalia pré-custeio

Estância Marrua abrigará Equoterapia

ICMS irá para pavimentação

Capturados 3 foragidos

Diretor Geral do Detran visita Ciretran

PM desmantela quadrilha que agia em Castro

Nos campos gerais, Porto amazonas e castroAntes mesmo de completar 30 dias de gestão, pelo menos dois prefeitos da região dos Campos Gerais já anunciaram o cancelamento de festas tradicionais em seus municípios. Na quinta-feira (12), o prefeito de Porto Amazonas divulgou uma nota confirmando que a cidade não irá realizar a Festa da Maçã - em sua 34ª edição - que estava marcada para acontecer em fevereiro. Já na primeira semana em que assumiu a prefeitura de Castro, Moacyr Elias Fadel Júnior, já dissera, em entrevista a uma emissora de rádio local, que os festejos de aniversário da cidade não irão acontecerOutras duas cidades também tiveram suas festas canceladas. Uma delas foi Balsa Nova que não realizará a Festa do Milho, e na quarta-feira (11), a prefeitura de Colombo, região metropolitana de Curitiba, desistiu de promover a Festa da Uva.página 4Governador Beto Richa entregou ambulâncias para o Siate. Só para Ponta Grossa foram três, o que mereceu elogios do deputado estadual Márcio Pauliki (PDT).página 3Para algumas mulheres parece um pesadelo quando todas as unhas alcançam o sonhado comprimento, mas uma delas quebra, sempre muito curtinha.páginas 9Nesta segunda-feira (23) vence a primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2017. A data vale para os automóveis emplacados no Paraná.página 513 somente em castroO ano de 2017 terá mais 11 feriados nacionais, além de o do dia 1º de janeiro (confraternização universal). Destes, um cairá no domingo, dois na segunda-feira, um na terça-feira, um na quarta-feira, quatro na quinta-feira e dois na sexta-feira. E, se tem um setor que comemora o número ‘considerável’ de dias de folga, esse setor é o de Turismo, além de todos os demais relacionados à sua movimentação direta.Página 5em tibagiOs produtores rurais ingleses David Eyles, de East Anglia; e Jim Scarratt, de Norfolk, visitaram propriedades rurais dos Campos Gerais e, na passagem por Tibagi, foram recebidos pelo prefeito Rildo Leonardi que destacou o potencial agrícola do município, a exemplo da cultura do trigo. Na ocasião, os ingleses a tecnologia aplicada nas fazendas e vastidão de áreas que o Brasil oferece. página 4agronegócioPara presidente do Sindicato Rural, Edurado Gomes, que também é produtor rural, o valor anunciado pelo governo está dentro do esperado, considerando a realidade econômica do país, contudo, a classe estaria necessitando de mais seguros.página 6piraí do sulEm uma área de 2,4 alqueires alugada no bairro das Brotas, a prefeitura de Piraí do Sul vai instalar no município, uma extensão do Centro de Reabilitação e Equoterapia dos Campos Gerais, que tem sua matriz funcionando há oito anos em Ponta Grossa. As atividades serão concentradas na Unidade 2 da Estância Marrua e através da equoterapia será ofertado atendimento a variadas patologias. página 4carambeíDos R$ 2,2 milhões em recursos do governo do estado, através da cota extra do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), prefeito de Carambeí, Osmar Blum (PSD), garantiu que a maior parte irá para a pavimentação.página 4fuga em tbPágina 11localPágina 5segurançaPágina 11