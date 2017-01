Edição 3018

Castro realiza 'Forratec'

Fundação ABC e Instituto CristãoNa terça-feira (24), o Colégio Instituto Cristão de Castro sedia a primeira edição da Forratec de Verão. O evento promovido e organizado pela Fundação ABC, em parceria com o Instituto Cristão (IC) e cooperativas mantenedoras Frísia, Castrolanda e Capal, objetiva a divulgação de novos cultivares e tecnologias para forrageiras.Página 5Em Ponta Grossa‘Brincadeira’ de criança mobilizou forças de segurança na manhã de segunda-feira (23), em Ponta Grossa, após um grupo de adolescentes deixar - o que seria um artefato explosivo - em frente a uma transportadora, no centro da cidade.página 7piraí do sulEm Ponta GrossaNa sexta-feira (20), um encontro na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Ponta Grossa) reuniu prefeitos das cidades que integram o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais – CIMSAÚDE e da Associação dos Municípios do Norte do Paraná, com o Ministro da Saúde Ricardo Barros e a vice-governadora do Estado, Cida Borghetti. Na pauta, uma série de reivindicações ouvidas e também um pedido do Ministro: que cada vez mais humanizem o sistema de saúde e tratem funcionários e pacientes com o maior respeito possível.página 4Em castroPouco menos de um mês antes de a data marcada para o retorno das sessões na Câmara de Vereadores de Castro, a reportagem do Página Um conversou com o novo presidente da Casa, vereador José Otávio Nocera (Zé Nocera). De acordo com ele, a intenção é trazer a população com a realização de sessões mais curtas.página 3Adolescente de 17 anos foi levado para prestar depoimento na 43ª Delegacia Regional de Polícia, em Castro, depois de ser flagrado praticando atos de vandalismo na cidade. Segundo informações apuradas, cinco jovens alcoolizados estavam quebrando tudo pela rua, jogavam pedras nas casas, inclusive incendiaram um sofá.página 7A praça de pedágio localizada entre Imbaú e Ortigueira, na BR -376, foi novamente alvo de assalto na noite de domingo (22). Um homem dirigindo uma motocicleta preta chegou ao local, próximo às 19 horas, e anunciou assalto. Informações extraoficiais dão conta que o suspeito levou cerca de RS 1 mil.página 7No aniversário da SaneparOs investimentos em saneamento feitos no Paraná de 2011 a 2015 somam R$ 3,3 bilhões e foram destacados pelo governador Beto Richa no evento que comemorou os 54 anos da Sanepar, nesta segunda-feira (23), em Curitiba. A previsão é investir mais R$ 1 bilhão em 2017.página 3Em CastroCastro foi a cidade escolhida pelo diretor-geral do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), Marcos Traad, para a conclusão do roteiro de visitas a municípios do interior do Estado que vinha realizando. Ele esteve na 56ª Ciretran – unidade do departamento na cidade - na sexta-feira (20), onde além de se reunir com servidores da unidade, também conversou com despachantes, profissionais de autoescolas e da fábrica de placas da cidade, e se comprometeu com demandas.página 5Wellington Lucas de Moura , 24 anos, morreu ao ser baleado e esfaqueado por três rapazes no bairro Primavera, em Jaguariaíva. O assassinato ocorreu na noite do último sábado. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima teria sido perseguida, sendo que com dois deles Wellington possuia desavenças.página 7Página 4Página 7Página 7