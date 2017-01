Edição 3019

Castro vai bem com a soja

Carnaval é dinheiro extra a moradores

Forratec agradou

Caramuru na espera e Keima fora da Ouro

IC tem maior aprovação

Beleza desfila nas academias

Asfalto para as ruas Marfim e Murici

Caramuru pega lider da Liga

Veículos de transporte escolar recebem vistoria

Márcio determina criação de sistema de resposta

A beleza que abre portas

Arma usada em tentativa de homicídio é apreendida

Prefeito Juca tomou posse na presidência da AMCG

PM cumpre reintegração de posse em Castro

Grave acidente deixa motociclista morto

PARANÁ NO TOPO DA PRODUTIVIDADEDe acordo com um levantamento sistemático de produção agrícola feito pelo IBGE, o Paraná deve voltar a ser o campeão de produtividade na soja e no milho, na safra de 2017.No que diz respeito à soja, Castro deverá contribuir com os resultados do Estado, com mais de 6% da produção. Segundo estimativas do Deral, em 2017 o município deverá colher mais de 270 mil toneladas do grão, enquanto o Paraná tem previsão de produzir 18,5 milhões, na temporada.A produtividade do milho também deve elevar a colocação do Paraná no ranking do cereal, porém, em Castro e nos Campos Gerais, um número cada vez menor de produtores investe nessa cultura. página 6Além de lotar campings, hotéis e pousadas na cidade de Tibagi, a festa carnavalesca que todo ano atrai milhares de foliões a ‘melhor cidadezinha do interior do Paraná’, serve também como importante fonte de renda para uma parte de seus moradores.Saiba quais são.página 4Com a presença de 145 participantes - produtores em sua maioria, além de assistentes técnicos e estudantes - a primeira edição do Forratec de Verão da Fundação ABC foi concluída com êxito. página 6EsporteA diretoria do Caramuru Futsal continua sem um posicionamento oficial sobre a temporada 2017 da equipe. O que impede o time continua sendo a falta de verba e apoio de patrocinadores, uma vez que a equipe ainda resolve pendências do último ano com atletas. Já o Keima Futsal anunciou que está dando adeus a Chave Ouro do paranaense.página 7Entre as escolas particulares de Castro, o colégio Instituto Cristão de Castro foi a instituição que teve o maior número de aprovados no vestibular de verão da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). página 5Em CastroEm 2017, sua rotina fitness pode ganhar um upgrade. Que tal pensar em looks mais estilosos para hora da malhação? Atualmente as peças esportivas ganharam o status de artigos fashion. Prova disso está nas produções compartilhadas diariamente, por exemplo, nas redes sociais da ‘galera’, que anda investindo no look para malhar. A Miss, castrenses, Anderly Zargiski é um ótimo exemplo.página 9CarambeíO prefeito Osmar Blum (PSD) abriu a semana com a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação das Ruas Marfim e Murici. A assinatura contou com as presenças dos moradores das ruas beneficiadas, do presidente da Câmara Municipal, vereador Diego Macedo (PSD) e demais vereadores. A obra foi orçada em R$ 631 mil.página 3No sábado (28), o MV Selmer / Compagás / Castro simplesmente tem pela frente o líder desta temporada da Superliga, o Sada Cruzeiro, que está em primeiro lugar na tabela de classificação, com 38 pontos. O jogo será em Contagem (MG), às 19 horas.página 7SegurançaPágina 5PIRAÍ DO SULPágina 3JHONNATTAN LOPESPágina 9Página 11NA QUINTA-FEIRAPágina 3NENHUMA OCORRÊNCIAPágina 11CARRO X MOTOPágina 11