Edição 3021

Polícia não tem pistas da gangue da dinamite

caramuru é superado

Mudanças na Rua Dr. Jorge preocupam

Telêmaco Borba registra primeiro homicídio

Ciclista morre ao bater em bitrem

Concurso com inscrições abertas

Encontro discutirá turismo da região

AMCG tem nova diretoria empossada

Clientes do Park Boulevard já podem construir

quatro dias depois da explosãoQuatro dias após a explosão do caixa eletrônico do Banco Bradesco, instalado na Prefeitura Municipal de Castro, a polícia ainda continua sem identificar os autores desse crime. Inquérito sobre o caso foi instaurado e os carros utilizados na ação foram encontrados, um deles incendiado. A situação aconteceu nas primeiras horas de sexta-feira (27). Durante a ação, um dos ladrões, com arma longa, rendeu o guarda patrimonial, enquanto os outros colocavam explosivos no caixa eletrônico.página 7Após perder em Minas Gerais para o Sada Cruzeiro, o Caramuru Volei foca o time nos confrontos contra Juiz de Fora, São Bernardo, Maringá e Canoas, adversários diretos na luta pela permanência na Superliga. Mesmo realizando bons jogos, a equipe castrense não venceu até agora.página 5TRÂNSITONão são poucas as reclamações entre motoristas e pedestres quanto às mudanças no sentido da preferencial na Rua Dr Jorge Xavier da Silva e suas transversais. Em geral, pessoas que trafegam pelo local reclamam o fato de a maioria dos motoristas não estar respeitando a nova sinalização, alguns consideram a mudança desnecessárias, enquanto outros acham insuficientes as placas instaladas para indicar as mudanças.página 5MORTES VIOLENTAS CAEMA criminalidade em Telêmaco Borba vem diminuindo, porém, ainda está presente. Segundo dados, em 2015 foram registrados 40 homicídios contra 33 em 2016. No período de janeiro, do último ano, a polícia contabilizou quatro casos de morte violenta, já em 2017 foi uma situação no primeiro mês, registrada no domingo (29).página 7TRAGÉDIAJoão Amaral Neto, 58 anos, perdeu a vida após se envolver em acidente de trânsito, na manhã de sexta-feira (10), em Castro. A vítima pilotava sua bicicleta no momento em que colidiu com um caminhão bitrem. página 7RAINHA E PRINCESAS DO CARNAVALAs inscrições para o concurso que escolherá as candidatas ao título de rainha e princesas do carnaval de Tibagi, já estão abertas no departamento de Cultura até 5 de fevereiro. O concurso que apontará as vencedoras será realizado no dia 11 de fevereiro, a partir das 21horas, na Praça 18 de Março.página 4NA SEDE DO SEBRAEA Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais - ADETUR - promoverá encontro na sede do Sebrae de Ponta Grossa, na quinta-feira (2), com os novos prefeitos e gestores municipais de Turismo dos Campos Gerais. A intenção será definir estratégias, em conjunto com os novos gestores municipais, para potencializar o turismo regional como fator de desenvolvimento socioeconômico.O novo presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), o prefeito de Jaguariaíva José Sloboda (Juca), manteve o discurso de união dos municípios, adotado em seus pronunciamentos e nas entrevistas cedidas a imprensa desde que foi aclamado, durante a cerimônia oficial de sua posse. O evento foi realizado na tarde de quinta-feira (26), no Cine Teatro Valéria Luercy, no condomínio Matarazzo, em Jaguariaíva.página 3Página 5