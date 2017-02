Edição 3022

VCC testa sistema de integração nas linhas

Inovação no sistema de passagemA Viação Cidade de Castro (VCC) – empresa responsável pelo transporte coletivo urbano no município – está testando um sistema de integração que, se aprovado, deverá beneficiar a população. Por estar em fase de teste, o novo sistema não resultou em alterações de horário, locais e embarque e desembarque, ou quaisquer outros detalhes referentes às atuais linhas de ônibus. Inclusive, porque segundo a própria empresa, para mexer nas linhas é necessário a realização de alterações contratuais, que dependem de autorização da Prefeitura Municipal.Página 5NOVA SINALIZAÇÃOtrafegam com maior segurança pela principal avenida do comércio de Castro, a rua Dr. Jorge Xavier da Silva. Na quinta-feira (2), a prefeitura municipal iniciou a pintura de faixas exclusivas tanto para pedestres como também a indicação de estacionamento para veículos.Com esta medida, além de evitar acidentes, a nova sinalização obriga motoristas a obedecer e respeitar a faixa preferencial, e a diminuir a velocidade dos veículos que trafegam por esta via pública.página 4O ano é novo e, muitas pessoas pensam também na vida nova. Uns mudam de cidade, outros de emprego, mas todo mundo começa com a ‘sede’ de mudança; entre elas, tem aquelas que preferem começar pelos cabelos.Página 9TibagiPara este ano, o carnaval na cidade de Tibagi vem carregado de novidades. No desfile de rua, as quatro escolas de samba e blocos terão como tema central o Cinema e seus grandes sucessos. Já o Museu Histórico Desembargador Edmundo Mercer Júnior abriu o espaço para receber a exposição ‘Carnaval de Todos os Tempos’.página 4Em CarambeíFevereiro começou movimentado em Carambeí. Na noite de quarta-feira (1°), adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar, após invadirem uma casa e fazer os moradores de refém. De acordo com os militares houve troca de tiros entre a polícia e os suspeitos. Um dos envolvidos acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo e precisou ser encaminhado para casa hospitalar.página 11Fundação abc realizaNos dias 22 e 23 deste mês a Fundação ABC irá realizar a 20ª edição do tradicional Show Tecnológico de Verão, no Campo Demonstrativo e Experimental de Ponta Grossa. O evento já é conhecido como grande vitrine tecnológica e segundo o diretor presidente da fundação, Andreas Los, se tornou referência para agricultores de todo o Sul do país.página 6Piraí do SulO prefeito Márcio Flávio da Silva assinou esta semana, autorização para a instalação de quatro orelhões que serão destinados para a zona rural do município.Página 4Representantes do Senac se reuniram esta semana com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Carambeí para viabilizar cursos de capacitação para pequenos produtores rurais, decoração de vitrines, informática entre outros. O encontro aconteceu na terça-feira (31).página 4O prefeito Edir Havrechaki, de Palmeira, junto com o vice-prefeito Marcos Levandoski e ainda o secretário de Urbanismo Fabiano Cassanta e o empresário Sérgio Belich, conversaram com o diretor geral do DER, Nélson Leal Júnior, sobre a estrada do Quero-Quero.página 4Mais do que nuncaTodo o elenco do MV Selmer/ Compagás/ Castro recebeu folga na tarde de quarta-feira e manhã de quinta, mas voltou com força total aos treinamentos no período da tarde, pensando na sequência de jogos que, segundo o técnico Fábio Sampaio, definirão a vida do time na Superliga. A equipe encara, em casa, o Juiz Fora Vôlei neste sábado (4), às 20 horas, o primeiro dos três jogos que valerão a permanência na elite do voleibol brasileiro. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 15. A intenção é lotar o ginásio José Pagnacco.página 7