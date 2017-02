Edição 3023

Caramuru é superado em 3 a 1

Não foi dessa vez que time castrense saiu com a vitóriaNão foi desta vez que a vitória veio. Jogando em casa, apoiado por sua torcida, o MV Selmer / Compagás / Castro venceu apenas um dos quatro sets da partida contra o Juiz de Fora Vôlei A postura do time, no entanto, foi outra, o grupo se mostrou focado e vibrante durante todo o jogo. Cada ponto era muito comemorado. A dificuldade esteve, como em entre outros confrontos, na qualidade do adversário.O Caramuru tem jogos dificílimos fora de casa, contra adversários diretos. Muito mais que torcer para São Bernardo e Maringá não terem sucesso, precisa pontuar. A continuar nesse ritmo, mesmo que os adversários deixem de ganhar, se a vitória nossa não vier, a equipe estará fora da Superliga.página 4Página 8A Cooperativa Castrolanda anunciou oficialmente, a incorporação dos produtos da Cervejaria Bier Hoff ao seu portfolio, que já possui variedade de mais de 15 marcas. O encontro, entre diretores e cooperados, que resultou na aprovação da integração, foi realizado há cerca de duas semanas, quando foram apresentados documentos como o laudo de avaliação do patrimônio da cervejaria, balanço geral, plano de distribuição de quotas-partes e destinação dos fundos de reserva. Com a incorporação, a cooperativa ficará com a totalidade do patrimônio da Bier Hoff, no entanto, o valor da transação não foi divulgado, segundo a empresa, devido a vedação contratual.Página 5'DE BORBOLETAS'Coleção de Borboletas Adolpho Los, doada para Associação Parque Histórico de Carambeí (APHC), possui mais de oito décadas e é composta por 1.558 borboletas, 23 casulos, 304 besouros e demais insetos. As amostras estão divididas de acordo com a catalogação realizada pelo colecionador e serão expostas em 54 gavetas entomológicas.Página 4EM CHÁCARAPolícia Civil de Castro instaurou inquérito e apura mais um caso de morte violenta na cidade. Dessa vez, um rapaz de aproximadamente 22 anos, foi encontrado morto em chácara, na região do Guararema. Natural de Ponta Grossa, ele apresentava um corte a faca, na região da barriga.página 7HOJE, NA CÂMARA DE TIBAGIHoje (7), o prefeito de Tibagi, Rildo Leonardi, irá apresentar na Câmara Municipal, balanço do primeiro mês de sua gestão. Antes, irá proferir mensagem marcando a abertura do ano legislativo de 2017. Acompanhado do secretário de Finanças do município, Erli Prestes, o prefeito pretende demonstrar o valor da dívida herdada do governo anterior.página 3EM PIRAÍValorizar o profissional da Saúde com ações que oportunizem o equilíbrio emocional e espiritual, resgate da autoestima e soluções para os desafios diários da profissão, são algumas das metas do projeto “Cuidando de quem cuida” que será lançado hoje (7).Segundo os gestores, a ideia principal do projeto consiste na busca do atendimento prestado no serviço público com mais qualidade e excelência, o que, para ambos, somente poderá ser alcançado se o profissional da Saúde se sentir estimulado e valorizado.página 4ENCONTRADA MORTA NO PORTA MALASPágina 7Dia 15 desse mêsPágina 8