Edição 3024

Enfim, vitória!

Prefeito Rildo apresenta dívida da prefeitura

Piraí terá eleição em 2 de Abril

Reinaldo rebate e diz que houve superávit

BRF demite 180

Pauliki visita EUA

Mudar hábitos alimentares faz bem. Que tal uma salada?

Governo repassa recursos para o Anna Fiorillo

Pirai do Sul registra seu primeiro homicídio

Melhor do que vencer é vencer fora de casa. Melhor que vencer fora de casa, é ganhar de um adversário direto pela permanência na Superliga. Pois, foi exatamente isso que o fez o MV Selmer/ Compagás/ Castro, na noite de quarta-feira (8), em São Paulo, diante do São Bernardo.Se em solo castrense a vitória dos paulistas foi no tie breake por 3 sets a 2, a partida da volta, ainda que muito disputada, foi por 3 a 1 (17x25, 25x23, 25x19, 25x20). O ponteiro Robinho foi eleito o melhor em quadra, mas o time todo se superou.Página 7R$ 15,5 milõesLogo que assumiu a prefeitura de Tibagi, Rildo Leonardi se deparou com cortes de luz em prédios públicos. Na terça-feira (7), minutos antes de apresentar no plenário da Câmara Municipal um balanço dos primeiros 37 dias de sua gestão, acabou a energia elétrica no local. Indiferente a este detalhe e conforme havia prometido, o prefeito Rildo Leonardi subiu na tribuna e fez sua mensagem marcando a abertura do ano legislativo da Câmara. Tamebém foi conhecida o total da dívida do município deixada pela sua antecessora: R$ R$15.543.688,42.página 3TRÊS NOMES disputam a prefeituraDepois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cancelou o resultado da última eleição para prefeito e vice em Piraí do Sul, o Tribunal Regional Eleitoral (tre-pr) determinou na uma nova data. Por unanimidade, a Corte do TRE fixou para 2 de abril a realização de novo pleito no município. Além de Piraí, outras três cidades paranaenses também irão realizar eleições suplementares para a escolha do chefe do executivo.Três candidatos vão concorrer ao posto de prefeito. Entre eles, aparece o ex-prefeito Tim Milléo (PSD), médico na cidade de Piraí, perdeu a eleição por apenas 76 votos para um candidato cassado. Outro concorrente é também médico. Sérgio Castanho (REDE), deverá contar com o apoio do deputado federal Aliel Machado. Já o terceiro nome é o do empresário Guilherme Jonker, filiado ao (PR). Ex-vereador, também foi vice-prefeito.página 3r$ 7,8 MILHÕESDe acordo com o ex-prefeito Reinaldo Cardoso – e também pelo que se pode depreender da análise da edição 1.214 do DOE –, o valor total disponível no caixa da Prefeitura de Castro, atualmente, é de exatos R$ 7.836.737,00 – resultado da diferença entre o valor bruto disponível em caixa, de R$ 18.949.094,00, e o total comprometido “de exercícios anteriores, restos a pagar deste exercício e empenhados não liquidados de exercícios anteriores”, no valor de R$ 11.071.612,00. “Eu tenho por princípio não comentar sobre gestões anteriores. Nunca fiz isso. E também não posso criar polêmica e torço para que a nova administração vá bem e que o município de Castro seja beneficiado. O que eu quero fazer é só explicar sobre supostos atos que envolvem o meu nome”, disse Reinaldo após informações repassadas pelo atual prefeito Moacyr fadel Junior, no início de janeiro, quando assumiu.página 5Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Laticíneos, Carne e Derivados de Carambeí e região ( Sintac) está buscando reverter a demissão dos 180 trabalhadores da unidade da BRF, de Carambeí. página 6Com o intuito de trazer mais empresas para o Paraná, deputado MárcioPauliki estará em São Francisco, na Califórnia, visitando o Vale do Silício, região conhecida por abrigar empresas ligadas à tecnologia. página 3Página 9Página 4Página 11