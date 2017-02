Edição 3025

Márcio entra na corrida

Tibagi elege sua rainha

Dois se ferem em tentativa de homicídio

População é pela realização da festa

Civil investiga a morte de adolescente

Homem é encontrado sem vida em lago

Usina passa a chamar-se Jayme Canet Júnior

Caramuru perde duelo

Operação em Piraí

Prefeitura de Castro mantém meio expediente

Carambeí realiza seleção para professores e auxiliares

Presidente da Faciap toma posse dia 17

Jovem é baleado em Telêmaco Borba

Finanças amplia horário de serviço

Três atletas do Caramuru irão representar o Paraná

prefeito em exercício se diz candidato, Jonker desisteUm novo nome surgiu nessa segunda-feira (13) na disputa pela prefeitura de Piraí do Sul, nas eleições marcadas para 2 de Abril. Trata-se do prefeito em exercício, Márcio Flávio da Silva, agora pré-candidato.Conforme o próprio prefeito, a decisão foi tomada na tarde de segunda-feira (13). Pertencente ao Partido da Mulher Brasileira (PMB), já esta semana parte em busca de novas coligações. “Estamos em contato com outros partidos e pretendemos definir o quanto antes possível o apoio de pelos menos cinco partidos”, adiantou.A confirmação oficial deverá ser referendada na convenção do partido marcada para esta sexta-feira (17), definido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), como último dia das convenções e escolha de candidatos. Também será nesse dia a sua apresentação como único pré-candidato do partido.página 3eleita mantém tradiçãoTibagi elegeu na noite de sábado (11), na quadra da Praça 18 de Março, sua rainha do Carnaval. Com 277,5 pontos, Ruberlane de Souza Pinheiro, de 18 anos, levou o título, já as princesas foram Rosangela Pinheiro e Marili Pereira.página 4SEGURANÇAPágina 7ABRIL FEST 2017Consulta popular da prefeitura municipal de Piraí do Sul, apurou através da internet e por aplicativo de celular, que 65%o da população optou pela realização dos festejos da Abril/Fest 2017 que marcará o aniversário da cidade. disse.página 4EM PONTA GROSSAFoi identificado pelo Instituto Médico-Legal, de Ponta Grossa, o adolescente morto durante a madrugada de domingo (12), na região do Núcleo Pitangui, em Ponta Grossa. Leonardo Giebeluka, de 17 anos, foi golpeado várias vezes. Segundo a polícia, pelo menos cinco facadas atingiram o rapaz que foi socorrido pelo Siate ainda com vida.página 7Militares do Corpo de Bombeiros Comunitário de Ortigueira, se mobilizaram na busca do corpo de um homem, de 32 anos, que estava desaparecido no lago da cidade. Segundo familiares, Alessandro Calsovik teria entrado no lago para nadar e não havia mais retornado.página 7A Usina Hidrelétrica Mauá passa a se chamar Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior. A solenidade oficial de mudança de nome aconteceu na quinta-feira (9), em Telêmaco Borba, com a presença do governador Beto Richa, da família Canet e dos diretores da Copel e da Eletrosu.página 3DEIXOU A VITÓRIA ESCAPARNão foi desta vez que o time do MV Selmer/ Compagás/ Castro embalou na Superliga. Depois de uma vitória, fora de casa e de virada, contra o São Bernardo, o time começou muito bem o difícil jogo contra o Copel Telecom Maringá Vôlei, vencendo por 28x26. Disputada ponto a ponto, a partida teve rallys emocionantes, do primeiro ao quarto set, com as duas equipes mostrando um bom voleibol e se superando em quadra. Venceu quem errou menos. E foram os maringaenses: 3 sets a 1 (28x26, para o Caramuru e depois, 25x2, 25x20 e 25x23 para os donos da casa) que acabaram vencendo.página 5Conhecida como uma cidade pacata, hoje Piraí do Sul tem moradores preocupados com a criminalidade. Inclusive, um pedido da população junto a Câmara de Vereadores chegou até o prefeito Márcio Flávio da Silva e ao deputado Sandro Alex, resultando em uma grande operação da polícia na quarta-feira e sábado. página 7Página 3Página 3Página 3SEGURANÇAPágina 7PALMEIRAPágina 4Página 5