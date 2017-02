Edição 3026

Contribuinte inadimplente pode ir para 'divida ativa'

ATÉ HOJE (17)Termina nesta sexta-feira (17) , o prazo para que os contribuintes que estejam inadimplentes com o município de Castro quitem suas dívidas de impostos e tributos, para não tereme seus títulos protestados. Esse ano a prefeitura não fará o refinanciamento de dívidas fiscais para quem esteja em atraso, conforme determina a Lei 3332/2017. A medida vale para os impostos e taxas municipais.Página 5SEM SORTEOutro homicídio está sendo investigado pela Polícia Civil, de Telêmaco Borba. Na última terça-feira, um rapaz foi morto a tiros no bairro São João, por volta das 11 horas. O que deixou a situação ainda mais tensa é que a vítima tentou fugir do assassino e conseguiu se esconder dentro de uma residência, porém, minutos depois foi encontrada e teve o corpo baleado por diversos disparos.página 11MARCHINHA DE CARNAVALem TibagiPágina 4GRAVE acidenteNo início da semana, mais um grave acidente deixou duas pessoas feridas nas rodovias do Paraná. Dessa vez, a colisão foi no quilometro 431, da BR-376. De acordo com a Polícia Rodoviária, o incidente envolveu um Fiat Uno, com placas de Tibagi, e um caminhão com placas de Campo Grande.Página 11COM RETORNO DE JOGADORESO elenco do MV Selmer/ Compagás/ Castro voltou com a tática de treinar dividido. Na quarta-feira e nesta quinta-feira (17), uma parte do grupo foi para a academia às 10 horas, enquanto o restante treinou às 11 horas. Na sexta-feira e sábado, a programação dos treinos dependerá da Comissão Técnica do time do Canoas, adversário deste sábado (18). A meta é vencer em casa.página 7EXPOSIÇÃO DE CARROSNo domingo (19) Carambeí irá receber exposição do Maverick Clube de Curitiba. Carros da década de 70, que marcaram história no automobilismo, vão ficar exposto no Parque Histórico.O grupo que integra o clube de carros antigos, escolheu iniciar o calendário de suas atividades com um passeio até Carambeí e o comboio sairá de Curitiba pela rodovia PR 151, até a cidade.página 4Se alguns castrenses pretendem passar o Carnaval na cidade, para os que irão brincar os dias de folia na praia, o período pede look mais divertido. Para isso, a maquiadora Karine Tibucheksi selecionou dicas bacanas de como se preparar para a festa, lembrando que no Carnaval tudo é permitido.página 9PARA SAQUE DO FGTSDesde quinta-feira (15), a Caixa Econômica está abrindo duas horas antes do horário normal para atender a grande demanda de trabalhadores que estão buscando informações sobre o calendário de saque do FGTS.página 5Página 4Página 3