Edição 3027

CHANCES REMOTAS DE CLASSIFICAÇÃOMV / Selmer / Compagás / Castro saiu derrotado por 3 sets a 0, parciais de 25/21, 25/18 e 25/22, diante do Lebes / Gedore / Canoas no ginásio Padre José Pagnacco, pela 7ª rodada do returno da Superliga. Com o resultado, a equipe gaúcha chegou aos 22 pontos e se manteve na 8ª posição, dentro da zona de classificação para os playoffs, enquanto o time castrense continua com cinco pontos, ocupando a lanterna. Ainda que matematicamente tenha chance, desde que vença todos os quatro jogos que tem pela frente e torça para o fracasso de Sâo Bernardo e Maringá, a permanência na Superliga do MV Selmer / Compagás / Castro é muito difícil. Diante da situação, a equipe começa a pensar no ‘Torneio Ouro’, seletiva que reúne as duas equipes que caírem nesta temporada.página 5Três nomes irão disputar as eleições municipais de Piraí do Sul, marcadas para 2 de Abril. Além de Valentim Zanelo Milleo e Márcio Flávio da Silva, José Carlos Sandrini, irmão do também ex-secretário da Saúde de Castro, Júlio Cesar Sandrini, entra no páreo.Página 3CASO DE DESVIO DE r$ 17 MIEscândalo que envolve o nome do Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni (PSDB), ao desvio de dinheiro público na construção de escolas que nunca saíram do papel no Paraná, ganhou repercussão nacional ontem (20).Página 3PLENA LUZ DO DIADois assaltos ocorridos na tarde de sábado (18) em Castro mobilizaram autoridades de segurança. As duas situações aconteceram em plena luz do dia e segundo a Polícia Civil até o momento ninguém foi preso. O primeiro registro aconteceu em uma joalheria.página 7carros alegóricos em tibagiMarcado para acontecer na segunda-feira (26), o Corso Carnavalesco - tradicional desfile de veículos decorados - está com as inscrições abertas na Casa da Cidade até quarta-feira (22).página 4ESTADO GRAVEFamília e amigos de Ederson Bueno Cabral pedem orações e vibrações positivas. O rapaz, de 24 anos, foi vítima de grave acidente na tarde de domingo (19), em Castro. A colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão bi-trem. Conforme os registros, o acidente aconteceu por volta das 17h30, na rua Romário Martins, centro de Castro.página 7NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVANa segunda-feira (20), o deputado estadual Marcio Pauliki (PDT) apresentou, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), projeto de lei que proíbe a queima de rojões e morteiros em todo o Paraná. Quanto a tradição dos fogos de artifício luminosos, essa o deputado disse que jamais será superada.página 3IMPOSTOS e tributosPrevisto para terminar na sexta-feira (17), contribuintes que estiverem em divida ativa com o município de Castro terão novo prazo para quitarem suas dívidas. Agora, os inadimplentes tem até 17 de março para saldar seus compromissos, de maneira a evitar que passem a listar como negativados.página 5da sojaPágina 5na capitalPágina 3Página 7EM TELÊMACO bORBANo domingo (19), a avenida Horácio Klabin em Telêmaco Borba, passou por um processo de obras por parte da prefeitura que incluiu limpeza e desobstrução de canelas, retiradas de entulho e lixos espalhados na principal via mais frequentada pelos telemacoborbenses.página 4sengésPágina 3PARCERIAPágina 4