Edição 3028

Folia momesca começa hoje

CASTRO AGITA POPULAÇÃO COM 'CARNAILHA'

Maricelso é mais um nome a prefeito em Piraí do Sul

Coletor de lixo não resiste

Civil prende dupla investigada em latrocínio

caramuru Futsal está confirmado na ouro

Civil investiga morte de bebê

Rapaz é morto com tiro na cabeça

Blum volta de Brasília com recursos

VÔLEI VOLTA A PERDER E DÁ FOLGA A ELENCO

o DELINEADO É PARA TODAS. aPROVEITE!

sandro alex intermediouR$ 1,5 mi para novo Pronto Socorro de Sengés

tibagi quer manter a tradição de melhor carnaval do interiorCom o tema ‘Luz, Câmera e Emoção: no escurinho do Cinema’, começa hoje (24) a folia carnavalesca em Tibagi. A abertura oficial está marcada para as 20 horas, com a coroação de Ruberlane de Souza Pinheiro que conquistou o título de Rainha e ainda de Marili Pinheiro e Rosilene do Nascimento de Souza, 1ª e 2ª princesas, respectivamente.Página 4Página 5Apontado na convenção do partido como candidato a prefeito nas eleições de Piraí do Sul marcada para 2 de abril, Maricelso Ribeiro que já ocupou o cargo de vereador e presidente da Câmara surge como outro nome na corrida eleitoral. Agora, voltam a ser quatro, os concorrentes ao Paço Municipal que nas últimas semanas apresentou seguidas mudanças, como por exemplo, a desistência do empresário Guilherme Jonker e do médico Sérgio Castanho, e a entrada de José carlos sandrini, na corrida.página 3Olhares curiosos, semblantes tristes, movimentação e correria. Foi isso que os moradores da rua Rua Jerônimo Cabral Pereira do Amaral, Vila Rio Branco, observaram na tarde de quinta-feira (23) quando um rapaz, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou entrando em óbito. A situação aconteceu próximo das 15 horas, após acidente de trânsito envolvendo um veículo, modelo Corsa, e um caminhão de lixo, da empresa Inova.página 11CRIME OCORRIDO NA TERRA NOVAPolícia Civil de Castro prendeu dois homens suspeitos de terem tirado a vida de Luiz Carlos Oliveira, 34 anos, durante roubo ocorrido no último dia 17. A dupla foi presa na residência de um deles, localizada na região do Tronco, interior do município. Eles foram conduzidos até a delegacia e reconhecidos pelo irmão da vitima, que também estava no local de morte, como os autores do latrocínio. Segundo a polícia, a equipe de investigação encontrou atrás da casa onde os suspeitos estavam, um revolver calibre 38, carregado com seis munições, sendo que uma delas tinha sido deflagrada.página 11Página 7SEGURANÇAPolícia Civil de Castro investiga as causas da morte de um recém-nascido. O caso movimentou grande parte dos castrenses, pois, o óbito pode ter sido decorrente de um erro. A redação entrou em contato com a família da vítima, Secretaria de Saúde e autoridades de segurança. Parentes da mãe da criança divulgaram nas redes sociais que a o bebê nasceu dia 4 de fevereiro, no Hospital Ana Fiorillo Menarim. Mas, por causa de erro na aplicação do remédio, teve duas paradas cardíacas, com isso acabou entubado e encaminhado pra Santa Casa em Ponta Grossa, vindo a falecer dias depois.página 11ARAPOTIPágina 11POLÍTICAO Prefeito de Carambeí, Osmar Blum (PSD), retornou de Brasília nesta quinta-feira (23) com boas notícias para o município. O saldo da viagem ultrapassa o R$ 1,5 milhão em recursos para as áreas de infraestrutura urbana e equipamentos, garantidos através dos deputados federais Sandro Alex (PSD) e Aliel Machado (Rede). Blum cumpriu agenda acompanhado da secretária municipal de Assistência Social Lurdes Ferreira e da contadora Rosane Definski.página 3CARAMURUPágina 7Página 9Página 3