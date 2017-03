Edição 3029

Mortes dobram

CARNAVAL 2017Ao longo dos últimos seis dias a Polícia Rodoviária Federal realizou ações de fiscalização em operação denominada ‘Carnaval no Paraná’. A estratégia dos policiais resultou em mais de 14.500 veículos multados por excesso de velocidade, 173 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas e 843 manobras de ultrapassagens proibidas. O feriado também dobrou o número de mortos em relação ao último ano, contabilizando 20 registros.Página 9POR FALTA DE ALVARÁA folia de carnaval em Castro que prometia um megashow no parque Lacustre, em evento marcado para sexta-feira (28) e que teria cinco noites com apresentação de bandas, praça de alimentação, pista com amplo espaço e até camarote, acabou cancelada antes da abertura do espaço ao público. Um dos motivos teria sido a falta de documentação e pagamentos de taxas e tributos para a prefeitura municipal. De acordo com o Procurador Geral da prefeitura, o advogado Júlio Philbert, os promotores do ‘Carnailha 2017’ não entregaram a documentação completa para o setor competente.página 5Página 9Página 7NOVIDADESO novo projeto do Caramuru Futsal ganha vida. Com uma versão mais modesta, a diretoria do time começa a divulgar as primeiras novidades. Até o momento, a informação é de que o time conta com patrocinador master e um nome para o elenco também de 2017.página 7carnaval em tibagiO bloco Monstros do Barro “Papa Lama” sagrou-se campeão do Desfile do Corso do Carnaval 2017 de Tibagi. Com 12 carros e 70 integrantes, o grupo trouxe veículos que lembraram os filmes Piratas do Caribe, a Bela e a Fera, super-heróis e ainda do Zé do Caixão. Segundo o tesoureiro do bloco, Sebastião Pupo Martins, apesar de alguns incidentes que aconteceram durante o desfile, o resultado superou as expectativas.Quanto ao carnaval, o prefeito Rildo Leonardi destacou novamente o trabalho em equipe e sinalizou que poderá haver mudanças positivas para o carnaval de 2018. “Só tenho a agradecer toda a dedicação dos coordenadores. Foi uma festa acima das expectativas. Apesar das dificuldades financeiras conseguimos trazer as famílias novamente para o nosso Carnaval e isso é que importa.página 4Página 9vence em 28 DE ABRILO prazo para o contribuinte declarar o Imposto de Renda e ficar em dia com a Receita Federal começou nesta quinta-feira (2) e vai até as 23h59 do dia 28 de abril. Durante esse período, será possível preencher as informações diretamente pelo site.página 3PICHADORES E VÂNDALOSA luta contra as pichações não é fácil de ser resolvida. Mas ela pode ser inibida e até mesmo vencida através de algumas iniciativas. No Estado do Paraná, por iniciativa do deputado Ney Leprevost, os indivíduos que forem flagrados realizando vandalismo ou pichações poderão ser multados.página 3EM CARAMBEÍDesde quinta-feira (2), a prefeitura municipal de Carambeí começou a entrega dos carnês para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, do exercício de 2017. Contribuintes que optarem pela quitação em conta única, terão desconto de 10%. Mas há a opção para quem quiser parcelar.página 5