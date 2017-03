Edição 3030

Civil investiga 'autoria' de morte no Arapongas

morto com cinco balaçosPolícia Civil de Castro instaurou inquérito na manhã de segunda-feira (6) para apurar a autoria, assim como a motivação do crime, que resultou na morte de Jacir Ribeiro dos Santos, de 50 anos. A vítima foi executada com pelo menos cinco tiros enquanto estava na garagem da própria casa. A situação foi registrada na sexta-feira (3), no Jardim Arapongas, em Castro.Página 7decepçãoDepois de voltar a perder de 3 sets a 0 no penúltimo jogo em casa pela Superliga, o MV Selmer / Compagás / Castro não treinou na segunda-feira (6). O time viajaria à noite para Montes Claros (MG), onde enfrenta o Montes Claros Vôlei, na quarta-feira, às 19 horas, no Ginásio Tancredo Neves. Nem todos os atletas e Comissão Técnica embarcaram nessa viagem.página 4segurançaPágina 7NA VÉSPERA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHERA exemplo de anos anteriores, a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestores de Negócios de Castro, vai render homenagem a uma empresária indicada como Destaque do Comércio de Castro - edição 2016, como parte da celebração alusiva ao Dia Internacional da Mulher que ocorre na quarta-feira (8). Para este ano, a escolhida foi Claudete Aparecida Rodrigues, empresária da loja Mais Econômica, que irá receber as honrarias durante jantar.página 5PIRAÍ DO SULNo meio de toda essa história bastante inusitada e inédita para os eleitores piraienses, um dos cinco candidatos que disputam a prefeitura municipal, Marcio Flavio da Silva (PMB), que atualmente é o prefeito em exercício, inovou em sua campanha ao anunciar que a cidade contará, pela primeira vez, com um comitê especialmente idealizado para as mulheres.página 3'NOTA DO BEM'Em Piraí do Sul, três entidades filantrópicas já recebem os benefícios do Nota do Bem. Somente a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), do município, já recebeu mais de R$ 14 mil, iiniciativa do deputado Marcio Pauliki, implantada pelo Governo do Estado.página 4EM CASTROA Polícia Ambiental apreendeu mais de 12.400 quilos de lenha nativa na localidade de Santa Quiteria, em Castro. O flagrante foi realizado após os policiais usarem uma aeronave.página 7DESCARGA ELÉTRICAA morte de um rapaz de 19 anos, mexeu com grande parte dos castrenses, na última sexta-feira. Nas redes sociais, centenas de amigos postaram recados de pesar em suas páginas, assim como no perfil de Rui Fernando Toth, mais conhecido como Toth. Toth morreu após ser atingido por descarga elétrica, em Carambeí.página 7Página 5CARAMBEÍPágina 3Página 3Página 3