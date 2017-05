Edição 3031

Assaltantes se dão mal

Câmara da Mulher desatca empresária

Penteado simples é a tendência

Sandro Alex destaca posse de Serraglio

Caramuru anuncia mais dois nomes

Deputado Pauliki cobra agilidade na emissão das Carteiras de Trabalho

Caramuru encara o 'time das estrelas'

Pessoas interessadas em moradia já podem se cadastrar em Carambeí

Câmara de Castro faz homenagens às mulheres

Piraiense fica ferido em grave acidente

Prefeitura já entrega carnês de IPTU

vai ampliar sistema de abastecimento em telêmaco

População é convocada para audiências entre dias 15 e 17

marginal é ferido gravemente em troca de tirosO início da tarde quarta-feira (8) foi de espanto para os clientes da Lotérica Aviãozinho, localizada na Vila Rio Branco. Não só para os clientes do local, que presenciaram a cena de um assalto, como também para os populares que passavam na rua e acabaram sendo espectadores de uma troca de tiros, em plena luz do dia. O caso de assalto, registrado por volta das 14 horas, envolveu um homem, mais um segurança - policial militar aposentado - ambos feridos, e uma terceira pessoa que acabou sendo detida.A ação dos bandidos começou quando a dupla de assaltantes chegou em frente à uma casa lotérica, em uma moto, e praticou o assalto.página 9HOMENAGEMNa noite de terça-feira (7), véspera do Dia Internacional da Mulher, a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Castro homenageou a empresária castrense Claudete Aparecida Rodrigues, durante jantar festivo realizado no Hotel Buganville.Página 5Página 6NOVO MINISTROPágina 3FUTSALMais um vice-campeão paranaense definiu seu destino para 2017. Após dois anos, o goleiro Rafinha retorna a Castro para defender o Caramuru Futsal, que disputará a Chave Ouro do Campeonato Paranaense nesta temporada.Ele é um dos integrantes na histórica campanha da AFP/ Keima Futsal em 2016.página 7OFÍCIO ENTREGUEDesburocratizar a emissão das carteiras de trabalho. Esse é o objetivo do ofício entregue pelo deputado e presidente da Comissão da Indústria, Comércio, Emprego e Renda, Marcio Pauliki, ao secretário estadual de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior.página 3Antes de focar na seletiva que escolherá os times que permanecem na elite do voleibol para a próxima temporada, o MV Selmer / Compagás / Castro tem uma parada dura pela frente. Nesse sábado (11), às 21h30, encara em casa o Sesi (SP), time terceiro colocado na competição nacional, com 46 pontos e que só perdeu duas vezes até agora. A equipe paulista, das estrelas Bruninho, Lucão, Serginho, Douglas, Murilo, Sidão e Theo, campeões mundiais e olímpicos, promete jogo dur.página 7Página 4PELO SEU DIAA sessão realizada na tarde de quarta-feira (08), na Câmara de Vereadores de Castro, foi marcada por diversas homenagens, por ocasião ao Dia Internacional da Mulher. Ao abrir o encontro, o vereador presidente da Casa, José Otávio Nocera (PMDB), parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia, o que foi seguido pelos demais vereadores.página 3Homem de aproximadamente 85 anos ficou ferido ao envolver-se em um acidente na PR-151, no início da semana. A vítima estava no interior de um Pálio Weekend, e acabou colidindo com um caminhão carregado com cebolas.Página 9EM TIBAGIPágina 4SaneparPágina 4Página 4