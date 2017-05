Edição 3032

Audiência debateu limites

Sicredi inaugura agência

Colisão entre caminhão e caminhonete deixa ferido

Tibagi mantém repasse a estudantes

Caramuru encanta em quadra

Empresário Morre soterrado em silo

FGTS movimenta agências da Caixa

nOVO SECRETÁRIO DE aGRICULTURA DE pALMEIRA DISSE QUE AGIRÁ COM PRUDÊNCIA

cASTRO RECEBE dESEMBARGADOR DO tRABALHO NESSA SEXTA

cORREIO NÃO IRÁ FECHAR AGÊNCIAS NOS cAMPOS GERAIS

pENEIRA NO FUTSAL REÚNE ATLETAS DE TODA REGIÃO

Homem morre afogado no Rio Iapó

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA ESCARPA DEVONIANAAtravés de uma ação conjunta das comissões permanentes de Ecologia e Meio Ambiente, de Agricultura, de Cultura e de Indústria, Comércio, Emprego e Renda da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), presididas, respectivamente, pelos deputados Rasca Rodrigues (PV), Pedro Lupion (DEM), Péricles de Mello (PT) e Marcio Pauliki (PDT), foi realizada na sexta feira (10), em Ponta Grossa, audiência pública para debater o projeto de lei nº 527/2016, que visa alterar os limites da Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana, na região dos Campos Gerais. Os que devendem a redução da área, se apoiam no impulso econômico que os 12 municípios do Paraná poderão ganhar. Contrários estão ecologistas e universidades que veem um precedente perigoso.página 4SOB LUZES CINEMATOGRÁFICASLuz, câmera, ação! Quem lê ou escuta essa frase, já sabe que se trata de cinema. Mas, na noite do dia 10 de março, o "filme" que passou na tela do Cine Plaza, em Castro (PR), foi, além de inédito, diferente de todos que já estiveram em cartaz no tradicional endereço - a inauguração de mais uma agência do Sicredi, evento que contou com a participação de mais de 500 pessoas.página 5ESTADO GRAVEPágina 7Desde segunda-feira (13), o subsídio mensal concedido pela prefeitura de Tibagi a estudantes tibagianos que frequentam instituições de ensino em Telêmaco Borba, Castro e Ponta Grossa, entrou em vigor, depois da decisão tomada na semana passada em encontro quer reuniu o prefeito de Tibagi, Rildo Leonardi.página 3apesar da derrota para o SESISob aplausos do ginásio lotado o MV Selmer / Compagás / Castro se despediu da Superliga 20016/17. A emoção era grande. Não só pela bela apresentação que fez diante do Sesi (SP), de quem chegou a vencer o primeiro set de 27x25, mas pelo feito histórico de ter disputado o maior campeonato de voleibol do mundo, de maneira aguerrida e com o apoio incondicional de sua torcida. E a ela coube uma deferência especial. Uma faixa com os dizeres: ‘Obrigado pela torcida e, acima de tudo, pela cumplicidade! Onde estivermos sentiremos saudade’.página 5TRAGÉDIAEmpresário castrense, de 33 anos, morreu tragicamente ao ser soterrado em um silo armazenador de cerais, no final de semana. Identificado como Carlos Augusto Maynardes Gomes, o homem perdeu a vida na tarde de sábado (11), enquanto descarregava soja de seu caminhão quando escorregou e caiu no silo. página 7750 atendimentos somente na segundaUm número grande de pessoas que desejam sacar o valor correspondente às contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) vem sendo atendido pela agência da Caixa Econômica Federal de Castro, desde a sexta-feira (10), quando agências do Brasil inteiro começaram a efetuar o pagamento. No primeiro dia, como a exemplo do que ocorreu em praticamente todo país, houve formação de grandes filas. página 3Página 3Página 3Página 3Página 5enquanto se refrescavaPágina 7