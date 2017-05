Edição 3033

Castro e Tibagi em clima de festa

'Servidores de Tibagi' terão aumento real após 12 anos

Projeto prevê desembarque seguro

Colisão com motocicleta deixa um ferido

Polícia tira de circulação suspeitos de tráfico

E a sua depilação, como está?

Castro e carambeí farão cadastro biométrico

Guetter assume a presidência da Copel

Celebração reunirá comunidade em Irati

Caramuru Futsal acerta elenco aos poucos para jogar a Ouro

Encerra hoje (17) prazo para quitação de impostos

dois homens foragidos da justiça são presos em castro

cidades comemoram aniversárioNeste domingo (19), Castro completa 312 anos de história. Considerada a mais antiga cidade do Paraná e, portanto, portadora do título ‘A Cidade Mãe do Paraná’, o município possui pouco mais de 71 mil habitantes, de acordo com dados de 2016, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em pleno desenvolvimento, a cidade é conhecida entre outras características, por seu potencial nas áreas agrícola e pecuária, e turístico. Bem perto, fazendo divisa, está outra aniversariante. É Tibagi que comemora um dia antes de Castro seus 142 anos. Para celebrar a data, o munícipio iniciou na quarta-feira (15) uma série de atividades com apresentações de alunos das escolas municipais e na sexta-feira (17), abertura de exposição. Neste sábado (18), a partir das 13 horas começa o tradicional Festival de Pesca no Parque e no domingo (19), ainda em comemoração aos 145 anos da cidade, dois jogos amistosos entre equipes de Castro e Tibagi.Página 5 e 6POLÍTICAReajuste salarial dos servidores municipais de Tibagi deste ano será de 7%, com aumento de 0,42% em relação à inflação que foi de 6,58%. É o primeiro aumento real em pelo menos doze anos. A decisão partiu do prefeito Rildo Leonardi, que entrou em acordo com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tibagi (SISPUMUTI), Acir Kachinski. Depois de duas reuniões e muita negociação, o reajuste foi definido. Mesmo em plena crise financeira e com uma dívida herdada da administração anterior, o prefeito Rildo conseguiu algo histórico para o município.Página 3SEGURANÇA PARA AS MULHERESEm plena fase de discussões sobre direitos e a segurança das mulheres, se for aprovado, um Projeto de Lei que ingressou na Câmara de Castro, de autoria do vereador Rafael Rabbers, deve trazer mais tranquilidade às usuárias do transporte coletivo urbano de Castro, no período noturno. A proposição, de número 12/2017, foi apresentada em plenário no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. página 3VILA RIO BRANCOPolícia de Castro investiga as causas de um acidente, registrado na manhã de quarta-feira (15), na Vila Rio Branco. Dois veículos, uma caminhonete Ford F4000 e uma motocicleta, se envolveram na colisão. A colisão aconteceu no cruzamento da rua Jerônimo Cabral com a Wenceslau Braz. Com a batida, o piloto da moto ficou ferido e foi encaminhado em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA.página 11INVESTIGAÇÃO E DENÚNCIASeis pessoas de idades entre 18 a 33 anos, suspeitas de tráfico de drogas, foram presas em flagrante pela Polícia Civil de Arapoti em conjunto com a Polícia Militar do município, na último quinta-feira, em uma residência localizada na Vila dos Funcionários. No local, as equipes policiais apreenderam pequenas porções de crack, cocaína e maconha, além de celulares e uma arma de fogo artesanal.Os policiais estavam procurando por um jovem de 20 anos, quando constataram que a residência que também já estava sendo investigada, operava como ponto de tráfico de drogas.página 11BELEZATodos sabemos que a maioria das pessoas sofre um grande incômodo em relação aos pelos – principalmente as mulheres. E, com essa necessidade de depilar, surgem também as dúvidas: será que cera quente mancha a pele? Lâmina de barbear engrossa o pelo? O que usar antes, durante e depois da depilação?página 9TRE/PRO Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) abrirá no dia 3 de abril o cadastro biométrico dos eleitores de Castro e Carambeí e solicitou apoio das prefeituras para cessão de 40 estagiários, transporte dos eleitores do interior, tendas para serem instaladas na parte externa do fórum, veículo com motorista, eletricista e servente.página 4POSSE EM CURITIBAO governador Beto Richa indicou o engenheiro Antonio Sérgio de Souza Guetter para assumir a presidência da Copel. Ele substituirá a Luiz Fernando Vianna, nomeado pelo presidente Michel Temer para a diretoria-geral de Itaipu. Guetter é funcionário de carreira, já ocupou várias diretorias e atualmente era diretor da Copel Distribuição.página 3IGREJA EM MISSÃONeste final de semana cerca de 1.200 missionários irão se reunir para a celebração de unção e envio, na Paróquia Nossa do Perpétuo Socorro, em Irati. A celebração contará com representantes de Paróquias de Fernandes Pinheiro, Irati e Teixeira Soares. No último sábado (11), a celebração de envio foi realizada na Matriz Sant’Ana, em Castro e reuniu padres, diáconos e missionários de várias paróquias.página 4ainda com elenco reduzidoPágina 7Página 5Página 11