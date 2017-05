Edição 3034

'Carne Fraca' prende 38

Ovos custarão de 5% a 7% mais caro na Páscoa deste ano

Vereador doa seu subsídio para entidades

'Capital do papel' celebra 53 anos

Caminhoneiro bate em poste

carambeí celebra o dia Mundial da água com mutirão

Operação policia cumpre mandados

Já é outono no Hemisfério Sul

Beto Richa aprova financiamento para 72 cidades

Falta de cinto pode ter matado

empresário castrense foi um dos presos na operaçãoO Ministério da Agricultura exonerou na segunda-feira (20) os superintendentes de Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos Estados do Paraná e Goiás. Eles são acusados de participar do esquema criminoso descoberto pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que investiga o pagamento de propina por frigoríficos a fiscais públicos para obtenção irregular de licenças sanitárias.Ainda na sexta-feira (17) a Operação Carne Fraca, desencadeada pela Polícia Federal com o intuito de desarticular organização criminosa liderada por fiscais agropecuários federais e empresários do agronegócio, detectou, em quase dois anos de investigação, que as superintendências regionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Paraná, Minas Gerais e Goiás atuavam diretamente para proteger grupos empresariais, em detrimento do interesse público.A notícia da operação também movimentou a cidade de Castro, com os policiais federais cumprindo mandado de busca e apreensão nas residências do superintendente no Paraná, sua filha, e uma rádio.Além do empresário castrense, também foram presos, preventivamente, executivos da BRF como Roney Nogueira dos Santos, gerente de relações institucionais e governamentais, e André Baldissera, diretor da BRF para o Centro-Oeste.Página 7Os supermercados de Castro já começaram a expor os ovos de Páscoa deste ano. Apesar de ainda faltar quase um mês para a data, a oferta antecipada do produto é uma estratégia de venda, uma vez que, o produto a vista chama a atenção, principalmente das crianças, que já começam a fazer seus pedidos para a Páscoa, ou mesmo fazem com que seus pais acabem comprando no momento das compras normais. De acordo com um gerente de supermercado, neste ano o consumidor deve pagar de 5% a 7% mais caro nos Ovos de Páscoa.página 5EM CASTROAo receber seu primeiro subsídio em fevereiro deste ano, o vereador castrense Joel Fadel entregou para a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, um cheque no valor de R$5.283,25, o que corresponde ao seu subsídio integral a que tem direito pelo exercício da função pública, cumprindo sua promessa de campanha. Em março, foi a vez do Serviço de Acolhimento para Idosos, conhecido popularmente como Asilo São Vicente de Paulo, receber a doação.página 3Desde sábado (18), a cidade de Telêmaco Borba está em festa. Organizado pela secretaria de Cultura, Esportes e Recreação (SMCER), o município celebra a passagem de seus 53 anos de emancipação política-administrativa, com shows, rodeio, parque de diversões, corrida rústica e ainda show pirotécnico. A abertura oficial das festividades, que se estendem até esta terça-feira (21), aconteceu no sábado.página 4Deputado estadual Marcio Pauliki libera verbas para os municípios de Telêmaco Borba, Rio Azul e Irati. Só para Telêmaco Borba, que complet 53 anos de emancipação política-administrativa, foram disponibilizados R$1 milhão.página 3GRAVEMENTE FERIDOColisão registrada na manhã de segunda-feira (20), deixou um homem de 44 anos em estado grave. O acidente aconteceu em Telêmaco Borba, por volta das 8h30, na rua Ribeirão, no bairro Área 2. O Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou o primeiro atendimento a vítima, que foi identificada como Antonio Cícero de Moura.página 7Página 4TELÊMACO BORBAAção conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar, de Telêmaco Borba, resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão domiciliar em apartamentos do residencial Atlântico, localizado no bairro Rio Alegre. A ação se deu devido a várias denúncias, inclusive de moradores, em relação ao alto número de crimes ocorridos naquele local. Policiais divulgaram que os crimes citados são furto, roubo e tráfico de drogas.página 7Página 5Página 3PONTA GROSSAPágina 7