Edição 3035

em uma das maiS ATRAPALHADAS FASES DA HISTÓRIANo dia 17 de março, uma sexta-feira, o Brasil acordou com o barulho da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. O que veio depois, e continua, mostrou como o país está atravessando uma das suas mais atrapalhadas fases da história, que já não é lá essas coisas. O Paraná, infelizmente, está novamente no olho deste furacão que, como um dos principais estragos, estancou o comércio internacional de carne, pois somos os maiores produtores e exportadores do mundo.Página 3SEGURANÇAAssassinato ocorrido no interior de uma autoescola de Piraí do Sul foi solucionado pela Polícia Civil da cidade. De acordo com o setor de Investigação, os autores do crime foram presos em menos de cinco horas após o ocorrido. A situação vitimou Jeferson Luís Rodrigues, de 19 anosque foi morto com quatro tiros, enquanto estava na sala de aula.página 9CAMPANHA DA FRATERNIDADEPágina 5Câmara de castroUm problema castrense que vem passando de gestão em gestão, tanto na esfera municipal como estadual, foi abordado na Câmara de Vereadores da cidade, na sessão desta quarta-feira (22). Por meio de um requerimento, o vereador Antonio Sirlei Alves da Silva questionou o Executivo do Município e a Coordenadoria do Patrimônio Cultural do Estado.página 3PÉ-DIREITOO futsal castrense feminino conquistou o título da primeira etapa da Liga Sul-Norte de Futsal, categoria Sub 17, e de quebra trouxe o vice na Sub 15.página 7NO CATANDUVASO prefeito de Carambeí, Osmar Blum (PSD), participou na terça-feira (22) de reunião com os integrantes da Associação dos Pequenos Produtores do Catanduvas – Aprocat, Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Finanças, Assessoria Jurídica e Emater. Na pauta, a reestruturação da associação e a situação dos equipamentos cedidos em comodato para a entidade.página 4PREFEITO RILDO FALADurante as celebrações dos 145 anos de aniversário da cidade de Tibagi, uma iniciativa inédita de alunos do Colégio Integração chamou a atenção: uma cápsula do tempo foi enterrada à sombra de uma árvore na praça Edmundo Mercer com o compromisso de só ser aberta pelo prefeito em exercício, no ano de 2067. página 4ESTREIAA preparação do Caramuru Futsal segue a todo vapor para a estreia da equipe no Campeonato Paranaense, Série Ouro. Na última conversa com a diretoria alvinegra, foi divulgado os novos nomes que já acertaram com o plantel. Havia sido citado que 14 jogadores estavam treinando todos os dias, porém, a comissão técnica relatou que a maioria está em fase de testes com a equipe e, de certo, existem apenas oito atletas.página 7Palco do BentoNesta sexta-feira (24), o palco do teatro Bento Mossurunga recebe, em duas apresentações, a peça teatral ‘A culpa é de quem?’, apresentada pelo Programa Caminhos para Cidadania da Concessionária Rodonorte. O primeiro espetáculo está marcado para às 9h30.página 5Página 9Página 4Página 9Página 9TIBAGIPágina 3Página 7