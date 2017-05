Edição 3036

Veto de Moacyr coloca em 'risco' o transporte

vcc acredita na revisão dos preços das passagensO diretor administrativo da Viação Cidade Castro (VCC), Marcelo Jorge Fadel, falou por telefone com a reportagem do Página Um na tarde de segunda-feira (27) sobre o veto do prefeito, Moacyr Elias Fadel, ao pedido de reajuste no valor da tarifa do transporte coletivo do município, feito pela empresa. Segundo Marcelo, a empresa já recorreu à decisão, assinada pelo prefeito no último dia 21, mas ainda aguarda respostas.Marcelo acredita que o prefeito negou o aumento para ganhar tempo e estudar, tanto questões administrativas e internas da Prefeitura, quando o contrato, firmado entre empresa e o órgão municipal.Página 5Tribunal do Júri de Ponta Grossa sentenciou dois homens a 77 anos de prisão, pela morte de três pessoas e tentativa de assassinato a uma quarta pessoa, em festa ocorrida em julho de 2015. No evento, motociclistas de diversas partes do país estavam reunidos.Página 7COM O GOVERNADORNo evento programado para esta quinta-feira (30), e que irá reunir autoridades locais e da região, a Companhia Paranaense de Gás (Compagas) inaugura em definitivo a rede de distribuição de gás natural nos Campos Gerais. A solenidade de inauguração acontece, às 15horas, em Castro (PR) no Distrito Industrial na rodovia PR-090 quilômetro 115 e oficializa o início de fornecimento do combustível canalizado para as empresas Cargill e Evonik.página 5mutirão em carambeíCom oito embarcações, cerca de 50 pessoas e a presença do prefeito Osmar Blum, o 1º Mutirão de Limpeza das Margens do Alagados, realizado no dia 25, recolheu 176 quilos de resíduos. A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em comemoração ao dia mundial da Água(22). O objetivo é, ainda, no primeiro semestre, repetir o trabalho em arroios e rios localizados no Município.página 4AMCG DEFINEDurante reunião na sede da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), na sexta-feira (24), Jose Sloboda prefeito de Jaguaraiaíva e também presidente da entidade, anunciou que a região dos Campos Gerais poderá contar com o Grupamento Aéreo de Resgate (Graer) já nos próximos meses e a expectativa é que os serviços do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas estejam em funcionamento ainda em 2017. O trabalho para a implantação do Graer está sendo angariado por políticos da região.página 3futebol de campoAproximadamente 400 pessoas aplaudiram em pé e prestigiaram o amistoso entre o Caramuru Novo Futebol Clube e Operário Ferroviário (sub 20), no domingo (26). A partida amistosa aconteceu no Estádio Lulo Nunes (Caramuru), em Castro. Quem levou a melhor foram os donos casa, com o placar de 2 a 1 em cima do Fantasma.página 5'operação carne fraca'Para discutir os reflexos da ‘Operação Carne Fraca’ desencadeada pela Polícia Federal e buscar esclarecimentos técnicos e os impactos dessa operação, o presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Marcio Pauliki, convocou uma audiência pública marcada para 11 de abril.página 3PIRAÍ DO SULDados sobre a violência, revelam que ao longo do último ano cresceram dois índices em relação a 2015: o de policiais militares mortos por criminosos (56,5%) e o de criminosos mortos por PMs (32,3%).E, fazendo parte desta estatística está Alan Luiz Soares da Silva, 18 anos. Ele morreu após confronto com a PM, em Piraí do Sul.página 7aniversárioPágina 4Um homem de 57 anos, identificado como Daniel Adames Bochenki, foi assassinado a facadas, na Rua Isaías Baptista Teixeira, onde ele morava, no bairro Rocio II, em Palmeira, no último final de semana. A vítima foi esfaqueada nos braços, pernas, cabeça e costas.página 7Mulher identificada como sendo Indiamara da Luz Barbosa, de 30 anos, morreu atropelada na noite de domingo (26). O registro aconteceu na BR – 376, em Ponta Grossa, quando a vítima foi atingida por um Fiat Siena, mas não resistiu aos ferimentos e acabou entrando em óbito.página 7