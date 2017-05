Edição 3037

Gás natural já opera

inaugurada rede de distribuição de gás NA PRESENÇA DO BETO RICHA e GhignoneA rede de distribuição de gás natural nos Campos Gerais foi inaugurada em Castro, na tarde desta quinta-feira (30), na presença do governador do Estado, Beto Richa, e do presidente da Companhia Paranaense de Gás (Compagas), Fernando Ghignone. O evento realizado nas instalações da Cargill, marcou o início de fornecimento do combustível canalizado tanto para a própria Cargill, que é fabricante de alimentos, como para a Evonik, que atua na produção biotecnológica de insumo. página 3Caminhoneiro morre carbonizado na BR-376Foi identificado como Ivanilto Gomes Basto, de 29 anos, o homem morto durante grave acidente na BR-376, em Ponta Grossa. A tragédia aconteceu na madrugada de quinta-feira (30), quando Ivanilto dirigia sua carreta descarregada e bateu em um guardhail. Com a colisão, ele foi ejetado, ficando preso embaixo do caminhão que pegou fogo.página 9eleiçõesPágina 4'OPERAÇÃO CARGA PESADA'Polícia Civil de Castro prendeu um homem de 28 anos, o qual foi identificado apenas como J.R.B. Ele era suspeito de liderar um esquema de venda de grãos desviados de uma cooperativa da cidade para comerciantes de diversas regiões dos Campos Gerais. A prisão aconteceu na manhã de quarta-feira (29), no bairro Oficinas, em Ponta Grossa.página 9JOSÉ SLOBODA DEFINITIVAMENTEO Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos especiais interpostos pelo Partido Solidariedade – SD e Ministério Público Eleitoral, sob alegação de inelegibilidade reflexa da vice-prefeita eleita, Alcione Lemos, e consequentemente do prefeito José Sloboda (Juca).página 3a partir do dia 1ºNeste sábado (1º) começa oficialmente a temporada do pinhão em todo Paraná. Mesmo só sendo permitido agora, vendedores já comercializavam o produto na rodovia.Página 5Ex-prefeito de Ipiranga é preso pela CivilDepois de ganhar a mídia do Paraná por ter sido, no penúltimo pleito eleitoral, o mais novo prefeito a se eleger, na ocasião com 25 anos de idade, dessa vez a notícia envolvendo o nome de Roger Selski (PR), ex-prefeito de Ipiranga, coloca por terra a sua imagem política e a da cidade de Ipiranga, a qual comandou de 2013 a 2016. Na manhã desta quinta-feira (30), Roger (PR) foi preso preventivamente através de mandado de prisão. Os policiais também cumpriram outros quatro de busca e apreensão.página 9Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) de Ponta Grossa cumpriu mandado de prisão preventiva a um homem de 47 anos, suspeito de violentar uma menina de 11 anos. A prisão aconteceu na manhã de quarta-feira (29), no bairro Centenário.página 9Prefeito Rildo Leonardi recebeu representantes da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), em Tibagi, para uma série de vistorias em áreas propícias para a construção de casas populares. A intenção é atender famílias que pagam aluguel ou vivem em condições irregulares na cidade.página 371 anosNeste domingo (2), o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado de Castro comemora seu 71º aniversário. Para celebrar a data, o comandante da sub-unidade de Cavalaria do Exército, capitão Miguel Medeiros Vianna e sua equipe, prepararam solenidade militar, com direito a homenagens, demonstração de pelotão e almoço festivo. O evento será realizado na própria unidade e receberá cerca de 700 convidados. página 5em piraí do sulPágina 9jIU jITsupÁGINA 7