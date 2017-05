Edição 3038

Vitória de Sandrini traz uma nova era

aniversário do 5º esquadrão

Ladrões ameaçam e fogem

Meio ambiente discute cultivo de flores

Museu do Garimpo festeja 30 anos

Acusados de homicídio são presos

Jovem castrense desmente que sofreu violência sexual

Debate discutiu a reforma da previdência

Operário vence o Cascavel e segue invicto na Segundona

Governo deposita nova cota do Fundo Rotativo da rede pública

Falso advogado é preso em TB

Motorista coloca fogo em seu carro

Celebração em Ivaí reuniu 2 mil missionários

Carambeí é contemplada com emenda de R$ 100 mil

'Transforma Cidadão' traz bons resultados em Jaguariaíva

ELEIÇÕES MUNICIPAIS EM PIRAÍ DO SULO agricultor José carlos sandrini, conhecido popularmente como ‘Zé Sandrini’ (PHS), é o prefeito eleito em Piraí do Sul após vencer o pleito com 767 votos a mais que o segundo colocado, Valetim Zanelo Milleo (Tim) do PSD. A eleição suplementar foi realizada no município neste domingo (2).O resultado das urnas também mostrou que o candidato eleito conquistou 5.776 votos, o equivalente a 40,86% dos votos válidos, enquanto Tim ficou com a preferência de 5.009 eleitores. Já o terceiro colocado, Márcio Flávio da Silva (PMB), que atualmente e até a posse do novo prefeito ocupa a cadeira de prefeito em exercício na cidade, alcançou 2.798 votos, seguido por Maricelso Ribeiro (PDT), que obteve 397 votos, e de Valter Mainardes (PRTB), com 185 válidos.Página 3O vento gelado da manhã de outono foi um ingrediente a mais na cerimônia de aniversário do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado.Página 5padaria foi o alvoPadaria de Carambeí foi alvo de bandidos na sexta-feira (31). A tentativa de assaltou aconteceu, de acordo com a Polícia, no final da tarde. Dois homens encapuzados entraram no estabelecimento ameaçando funcionários. Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos que estavam armados com faca e revólver. Graças as imagens a polícia pode se nortear em relação ao paradeiro dos envolvidos.página 7carambeíCerca de seis mil mudas de Amor Perfeito e Dente de Leão serão cultivadas e revendidas pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Tibagi (ACAMARTI) à Prefeitura, para serem usadas nas praças da cidade. O plantio das primeiras sementes de flores da estufa Recicla Tibagi, no Centro de Triagem e Compostagem (CTC), foi feito pela secretaria de Meio Ambiente.página 4dia 3Museu Histórico Desembargador Edmundo Mercer Júnior foi aberto ao público especialmente na segunda-feira (03) para comemorar seu aniversário de 30 anos de fundação. Autoridades e convidados foram recebidos ao som de violino e um café.página 4Homicídio que vitimou Elias Rodrigues da Silva, 19 anos, morto com um tiro na nuca, foi esclarecido pela Polícia Civil de Arapoti, na última semana, após a prisão de duas pessoas, de 26 e 33 anos, suspeitas no envolvimento do crime. Ambos foram detidos através de mandado de prisão preventiva.página 7mudou A históriaA história de uma jovem de 19 anos, que teria sido abusada sexualmente, na última semana, causou revolta nos internautas que publicaram sua indignação nas redes sociais. A redação, então, entrou em contato com a Civil de Castro que seguiu até a Unidade de Pronto Atendimento e conversou com a médica que a havia examinado, a qual confirmou que não existia sinais de violência na suposta vítima. Depois de pressionada, a jovem acabou confessando que teria inventado a história do abuso.página 7na câmaraEncontro reunindo sindicalistas, professores, estudantes, servidores públicos, aposentados e lideranças comunitárias, discutiu na Câmara Municipal a Reforma da Previdência- PEC287, com a participação de advogados especialistas em Direito Público e Previdenciário.página 3geralPágina 5DINHEIRO NA CONTAPágina 3Página 7JAGUARIAÍVAPágina 7Página 4ÁREA DA SAÚDEPágina 3PROPOSTA DO mp-PRPágina 4