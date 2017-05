Edição 3039

Programação festiva é alterada por mau tempo

198 anos de palmeiraEventos programados para esta sexta-feira (7) e que fariam parte das comemorações alusivas ao aniversário dos 198 anos da Cidade Clima, devido ao mau tempo, foram cancelados através de nota publicada pelo Gabinete do Prefeito Edir Havrechaki e da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Relações Públicas que decidiu pelo cancelamento do Momento Cívico. Outros eventos também foram cancelados ou tiveram data alterada, como por exemplo, a Feira da Lua e a Feira de Adoção de Animais que será no mesmo dia. Já o campeonato de radicais, tem nova data.Página 4ENTREVISTAEleito no último domingo (2), por meio de eleições suplementares, o novo prefeito de Piraí do Sul, José Carlos Sandrini é uma das grandes novidades do meio político. À reportagem do Página Um, ele falou sobre suas prioridades, sobre como pretende administrar a Prefeitura do município e de fatores como a relação com a Câmara de Vereadores da Cidade.página 3A partir deste final de semana, todas as quatro paróquias de Castro- matriz de Sant`Ana, Perpétuo Socorro , Rosário e São Judas Tadeu, estarão empenhadas numa programação voltada para a Semana Santa. No período que começa já com o Domingos de Ramos (9) e se estende até o Domingo da Páscoa (16), haverão nestes locais, procissões, missas, celebrações do Lava-Pé e Instituição da Eucaristia, vigílias e até encenação da Paixão, Morte e Ressureição de Cristo.página 5SEGURANÇAEx-prefeito de Ipiranga, Roger Selski, de 31 anos, preso na quinta-feira (30) sob a acusação de diversos crimes, foi liberado da Cadeia Pública Hildebrando de Souza, em Ponta Grossa, na noite de quarta-feira (5). A liberação do ‘Cadeião’ aconteceu, de acordo com a Polícia Civil, por meio de um habeas corpus. Além do ex-prefeito, o falso policial Igor Henrique Teixeira da Luz, de 36 anos, também preso por estelionato e extorsão e, com ligações com Roger, também foi solto.página 09FUTSALA espera para poder, novamente, ver o alvinegro castrense em quadra está chegando ao fim. No sábado (7), o Caramuru Futsal faz o seu primeiro jogo pela série Ouro do Paranaense e, a estreia dos castrenses é em casa contra o Umuarama Futsal. A partida está programada para as 20 horas no Ginásio Padre José Pagnacco.página 7'alvorada' tem população de quase 3 mil pessoasInaugurada em dezembro de 2016, durante os últimos dias da gestão anterior, a Unidade de Saúde da Família Dr Libânio Cardoso, localizada no Jardim Alvorada, com uma população próxima a três mil habitantes, continua fechada. E, sem ter atendido até agora – quatro meses depois – nem mesmo um único paciente. A demora pelo início do atendimento no local dificulta a rotina dos moradores, que em alguns casos precisam quase passar a noite em frente a postos de saúde de outros bairros para garantir consulta a seus familiares.Página 5MAIS SEGURANÇAO Prefeito de Carambeí, Osmar Blum (PSD) e o presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública (Conseg), Thiago Brandt, estiveram nesta quarta-feira (05) no Centro Integrado de Comando e Controle (CICCR) da secretaria de Estado da Segurança Pública para conhecer a estrutura e o funcionamento do local que monitora Curitiba e mais cinco cidades do Paraná.página 3TELÊMACO BORBAHá alguns meses não se ‘ouvia’ falar em casos de assassinato em Telêmaco Borba, mas, no fim da tarde de terça-feira (4) um homem que realizava obras de ligação de água no bairro São Silvestre, foi alvo de disparo de arma de fogo, não resistiu e morreu.página 9NO ABAPANPágina 5Página 3Página 4Página 7