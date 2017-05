Edição 3040

'Encenação da Paixão' ganha últimos ensaios

TUDO PRONTO PARA A SEXTA-FEIRA SANTAIniciada na década de 90 por grupo de jovens da paróquia de São Judas Tadeu na vila Santa Cruz, a encenação que retrata a Paixão, Morte e Ressureição de Cristo, já foi apresentada em forma de via sacra pelas ruas do bairro, passou por ginásio de esportes, estádio de futebol e há três anos agora é mostrada no teatro. Na sexta-feira (14), o teatro Bento Mossurunga abre suas portas para receber a 27ª edição deste espetáculo que começa às 20 horas.Quase três décadas depois, a encenação que reúne anualmente mais de 100 personagens entre atores amadores, figurantes e pessoal de bastidores, continua a emocionar e até arrancar lágrimas do público que sempre lota os 300 lugares do teatro municipal.página 5Nesta quarta-feira (12), o ex-senador Osmar Dias (PDT) visitará Tibagi, Castro e Carambeí e, segundo o deputado Marcio Pauliki, irá colher informações para trabalhar em seu plano de governo.página 3até 30% maiorNesta última semana da Quaresma o consumo de peixe tem crescimento de 25 a 30%, segundo informações de profissionais da área e cexpectativas dos supermercados e comércios do ramo.Página 4EM TIBAGIO prefeito Rildo Leonardi recebeu na sexta-feira (07), em seu gabinete, o coordenador do Projeto Escola Coxa, do Coritiba Futebol Clube, Guilherme Ribas. No encontro, Rildo conheceu a proposta do clube para estabelecer uma escola de futebol para jovens de 05 a 17 anos com a franquia do Coxa, em Tibagi.página 4IPIRANGAO Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia crime contra um vereador e o ex-prefeito de Ipiranga, Roger Selski. Os dois são acusados de estelionato e ameaça no curso do processo, e por terem articulado esquema para tentar prejudicar o prefeito eleito nas últimas eleições.página 7FÉ E ROMARIAFiéis e peregrinos do Monge São João Maria esperam todos os anos pela madrugada de sexta-feira que antecede a Páscoa para fazer a peregrinação até o olho d’água por onde o monge passou em Tibagi. Na sexta-feira (14), centenas de pessoas são esperadas para participar da caminhada de aproximadamente 14 km que terá seu início às 4 horas da manhã.página 4disparos de arma der fogoPolícia Civil de Piraí do Sul investiga mais um caso de morte violenta ocorrida na cidade no último final de semana. Segundo as autoridades, um rapaz de 23 anos foi baleado pelo menos seis vezes enquanto trafegava pela rua Quintino Bocaiúva. Testemunhas relataram aos policiais que os tiros partiram de pessoas que estavam dentro de um Fiat Palio de cor bordô.De acordo com boletim policial, o crime foi registrado por volta das 21 horas, quando bandidos chegaram próximo a um Palio, pararam no meio da rua e efetuaram os disparos em direção à vítima. Depois os assassinos fugiram em sentido desconhecido.página 7por 15 anosPolícia Civil de Ipiranga esclareceu, na última semana, caso que chocou a população da cidade, após a prisão de um casal de 55 e 60 anos, suspeitos de manter uma mulher sob condição de escravidão por 15 anos. Além de realizar funções domésticas, a vítima também sofria graves agressões por parte dos suspeitos.página 7Deputado Pauliki garantiu a implantação, ainda este ano, do Serviços de Operações Especiais (SOE) em Ponta Grossa. O SOE irá atuar nos entornos da Penitenciária Estadual e da Hildebrando de Souza.página 3Página 7Página 5Página 3Página 7