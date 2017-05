Edição 3041

100 dias: início difícil

DEPUTADO PAULIKI LIBERA EMENDA PARA COMPRA DE CARROSA chegada dos cem dias de gestão em Tibagi foi marcada pela presença de funcionários, autoridades, lideranças locais e do deputado estadual Marcio Paulik (PDT), convidado para um café da manhã na prefeitura. Pauliki aproveitou a ocasião e anunciou a liberação de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil para compra de veículos utilitários para as secretarias municipais de Agricultura e Transporte. “Temos o privilégio de estar aqui hoje, comemorando os cem dias de gestão do Rildo e trouxemos esse presente", frisou o deputado.Página 4com betoTomou posse em Curitiba a nova diretoria do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado do Paraná (Sindejor-PR). Fundada em 1994, a entidade terá como presidente o superintendente do Grupo Folha de Comunicação, José Nicolás Mejía. Em seu discurso de posse, o novo presidente citou que a valorização das mídias impressas está entre as propostas da nova gestão. página 6PARA CASTROPágina 5dia 27No dia 27 de abril a Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) irá eleger um novo presidente. Até lá, quem preside a entidade é o empresário Ezi carlos Ortiz Gomes.página 5COM RATINHO JUNIORO prefeito Osmar Blum (PSD) esteve reunido em Curitiba com o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU, Ratinho Jr, para tratar da liberação de verbas para o município de Carambeí, e a construção do Paço Municipal.página 6"fica bem claro que é um ataque político"O chefe de gabinete da Prefeitura de Carambeí, Márcio Taques, se manifestou nesta quarta-feira (12) sobre a notícia do bloqueio de seus bens pela Vara Cível da Comarca de Jaguariaíva no dia 27 de março, a pedido do Ministério Público Estadual (MP-PR) que apura irregularidades em processo licitatório na Autarquia de Águas e Esgoto do município de Jaguariaíva - SAMAE.página 3EM piraí do sulO prefeito em exercício de Piraí do Sul, Marcio Flavio da Silva (PMB), repassou ao presidente do Legislativo piraiense, José Carlos dos Santos (PPS), cópia do anteprojeto de lei complementar que institui a reforma administrativa do quadro de cargos comissionados da prefeitura municipal. Pela proposta, o número de secretarias municipais deverá cair das atuais 22 pastas para apenas 9.página 4Durante a sessão de quarta-feira (12) os vereadores de Castro aprovaram por unanimidade o projeto de Lei nº 16/2017, de autoria dos vereadores Rafael Rabbers (DEM) e Maurício Kusdra (PSDC). A proposição pretende possibilitar aos usuários do transporte coletivo municipal o desembarque em locais mais seguros e acessíveis no período das 22 às 05 horas.página 3cárcere de criançasCasal de pastores foi preso na quarta-feira (12), após cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão. Eles são suspeitos de manter dois filhos em cárcere privado. A ação aconteceu em Imbituva.página 9em castroCinco pessoas de idades entre 20 e 30 anos, foram presas preventivamente no início da manhã de quarta-feira (12), pela Polícia Civil de Castro, com o apoio da 13ª Subdivisão Policial (SDP) de Ponta Grossa, durante a operação denominada ‘WR’. O objetivo da ação policial foi desarticular associação criminosa voltada a posse de arma de fogo e tráfico de drogas.página 9Página 9Página 3segurançaPágina 9semana santaPágina 5