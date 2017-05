Edição 3042

Morador de rua sofreu tentativa de homícidio

AUTORES estão PRESOSPolícia Civil de Telêmaco Borba registrou, no último final de semana, tentativa de homicídio a um morador de rua. O homem, identificado como sendo Cassiano Aparecido Tomhig, teve parte de seu corpo queimado, quando dormia no bosque da praça da Casa da Cultura.Dois homens foram acusados pelo crime. De acordo com a polícia, ambos foram identificados e estão presos. A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas -, onde recebeu atendimento médico.página 7CARNE FRACAA Polícia Federal indiciou, no fim da noite de sábado (15), 63 pessoas no âmbito da Operação Carne Fraca, deflagrada no dia 17 de março. Elas vão responder aos crimes de advocacia administrativa, concussão, corrupção passiva, crime contra a ordem econômica, emprego de processo proibido ou de substância não permitida, falsidade de atestado médico, falsidade, corrupção, adulteração de substância ou produtos alimentícios, organização criminosa, peculato, prevaricação, uso de documento falso e violação de sigilo funcional. Confira o nome dos indiciados nessa edição.página 3A história que marca nesta terça-feira (18) a passagem dos 20 anos da clínica Castromed, começou em 1997 com o propósito de fazer na cidade de Castro uma medicina diferente. Hoje, ela é referência nos Campos Gerais.Página 5SÁBADONo sábado e domingo (23), Palmeira realizará eventos adiados devido ao mau tempo e que estavam previstos para a semana de aniversário da cidade. O mais aguardado acontece às 14 horas, com a Feira da Lua, na Praça Marechal Floriano Peixoto (Matriz), onde serão comercializados comidas típicas.página 4JUNTO DE MENORESMotorista de caminhão foi preso, na noite de sexta-feira (14), ao fugir de uma blitz na BR-373, entre Imbituva e Ponta Grossa. Conforme dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele apresentava sinais de embriaguez e portava arma.Página 7MESMO SEM NOVIDADESMesmo sem apresentar grandes novidades, o espetáculo que mostra a encenação da ‘Paixão de Cristo’, emocionou o público que lotou o teatro Bento Mossurunga, como também as dezenas de pessoas que assistiram do lado de fora as mesmas cenas através de um telão montado na Praça Manoel Ribas. A apresentação fez parte da programação da Semana Santa e foi encenada por uma centena de atores amadores e figurantes, na sexta-feira (15).página 5ULTRAPASSAGEM PROIBIDAFeriado de Páscoa foi marcado por grave acidente de trânsito na tarde de domingo (16), provocando a morte de cinco pessoas na BR 153, em Ventania, a 150 quilômetros de Ponta Grossa. A batida envolveu três carros e foi provocada por uma ultrapassagem.página 7eleiçõesPágina 3Colisão registrada na PR – 239, em Sengés, tirou a vida de duas pessoas e deixou outras três feridas em acidente envolvendo dois automóveis e uma carreta carregada com farelo de soja. Foi na manhã de domingo (16), dia de Páscoa.página 7Começou hoje (17) e segue até o dia 26 de maio, com mobilização nacional no dia 13 desse mesmo mês, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Em Castro, a vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde.página 5'OPEN DA ALELUIA'O Bar e Restaurante Jaffar mostrou o seu lado solidário nesse final de semana, através do empresário Khalil Safaoui, que organizou uma das maiores festas no estilo Open Bar e ao mesmo tempo arecadou uma tonelada de alimentos. De acordo com a organização, mais de mil pessoas estiveram presentes ao evento. Durante a divulgação do Open, Khalil anunciou para o pessoal que se tivesse a presença de pelo menos 800 pessoas, o empresário iria a pé, de Castro à Ponta Grossa. O público que prestigiou a festa aguarda a promessa.página 5BRIGA DE CASALPágina 7