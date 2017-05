Edição 3043

Cadeia chega a 200 detentos

PM evita tentativa de fuga em massa

Castro ainda espera mais 4 mil declarações

Sandrini e Ludi Meri são 'diplomados' em Piraí

Evento reuniu alunos e indígenas

Título de Cidadãs Beneméritas

MULHER DE DETENTO É fRAGRADA COM DROGA NAS PARTES ÍNTIMAS

Caramuru Futsal se mostra confiante

MORRE ELETROCUTADO

Ruas Lírios e Orquídeas tem novo sentido em Carambeí

Saiba o que abre e o que fecha nesse feriado de Tiradentes

Número de ordenações é o maior

SISTEMA prisional pode entrar em COLAPSOUm dos principais problemas do sistema penitenciário brasileiro é a superlotação. Com a quarta maior população carcerária do mundo, o País possui, segundo o Ministério da Justiça, 622 mil detentos, mas apenas 371 mil vagas. Como se o número já não fosse bastante, a cada mês, penitenciárias de todo o país recebem três mil novos presos. E desde 2000, a população carcerária praticamente dobrou de tamanho.Dentro dessa estatística está a Cadeia Pública de Castro que, de acordo com o Departamento Penitenciário, bateu novamente o seu recorde ao alcançar a marca 200 detentos para 48 vagas.Página 7SEGURANÇAPolícia Militar conseguiu evitar fuga em massa na carceragem da Delegacia de Polícia Civil de Tibagi. Informações oficiais dão conta que buracos ligando às celas foram encontrados durante uma ação conhecida como ‘pente fino’.página 7ÚLTIMOS DIASFalta menos de uma semana para o fim do prazo dado aos contribuintes para a declaração do Imposto de Renda (IR), referente à movimentação financeira de 2016, à Receita Federal. Neste ano, o período de entrega das declarações começou no dia 2 de março, e vai até às 23h59min da próxima sexta-feira (28). É importante salientar que, contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa.página 5POLÍTICAJosé Carlos Sandrini, eleito prefeito de Piraí do Sul no último dia 2, e sua vice Ludi Meri Raymundo, foram diplomados na manhã de quinta-feira (20), no Fórum Estadual da cidade. Na abertura da solenidade, a juíza eleitoral Lívia Simonin mencionou a importância do trabalho do prefeito para o município, considerando não ser uma tarefa fácil.página 3EM PALMEIRACom a proposta de aproximar culturas, 25 nativos kaingang, vindos da aldeia Mococa, da cidade Ortigueira, apresentaram em Palmeira seu artesanato, língua, danças e vestimentas num projeto que está percorrendo os Campos Gerais e que valoriza a cultura indígena.página 4Na noite de terça-feira (18), a Câmara Municipal de Castro realizou sessão solene para outorgar o título de Cidadãs Beneméritas às senhoras Julieta Signorelli e Therezinha Anunciata Flores Amato. Na ocasião, o presidente do Legislativo castrense, vereador José Otávio Nocera (PMDB), destacou a homenagem e mencionou fatos que levaram as castrenses a receberam tal título. “Com imenso orgulho e satisfação homenageamos estas ilustres cidadãs que merecem nosso grande respeito", resumiu o discurso.página 3Página 7CONTANDO COM REFORÇOSApós empatar na estreia da série Ouro, jogando em casa contra o Umuarama, o Alegra Foods Caramuru Futsal se preparou durante toda a semana para seu segundo desafio no certame, dessa vez fora de casa. O adversário da noite de sábado (22) é o Toledo.página 5Equipe do Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba mobilizou-se para dar atendimento a uma ocorrência de choque elétrico. A situação aconteceu em Caetano Mendes, área rural de Tibagi, quando o estudante Wellington Rodrigues Ferreira, de 17 anos, acabou sendo eletrocutado enquanto podava uma árvore.página 7Página 4Página 5EM 13 ANOSNeste domingo (23), a Diocese de Ponta Grossa fará a ordenação diaconal de seis seminaristas. A celebração será na Catedral Sant’Ana, às 15 horas, e será presidida pelo bispo dom Sergio Arthur Braschi. Esta inclusive, é a primeira vez que ele ordenará tantos padres em um único ano.página 5